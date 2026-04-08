GPCI Pede Tembus Blokade, Misi ke Gaza Tahun Ini Targetkan 100 Kapal-3.000 Relawan

Ukuran Font Kecil Besar

Organisasi lingkungan internasional Greenpeace mengerahkan kapal Arctic Sunrise untuk bergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF). Kehadiran kapal tersebut diharapkan memperkuat upaya internasional dalam menembus blokade di Gaza, Palestina.

Ketua Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) 2.0, Maimon Herawati, menyatakan keterlibatan Greenpeace menjadi poin penting yang membedakan misi kali ini dengan upaya sebelumnya.

“Bismillah. Karena berbeda dengan yang kemarin, kali ini kita juga ditemani Greenpeace. Jadi ada kapal Greenpeace yang akan ikut. Saya rasa ada tiga kapal besar ya, cuma saya belum tahu dari mana-mana kapal besar itu. Tapi salah satunya yang saya tahu persis itu Greenpeace. Itu sudah apa, menunjukkan di apa, secara resmi di akun dia mengatakan 'We are going to join Global Sumud Flotilla',” kata Maimon di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (8/4/2026).

Selain Greenpeace, kapal penyelamat Open Arms dari organisasi Spanyol juga dipastikan bergabung. Maimon menjelaskan bahwa keberangkatan armada ini akan dilakukan secara bertahap dari beberapa negara di Eropa.

“Kalau Greenpeace kalau saya tidak salah dari Italia nanti. Jadi tempat pemberangkatan itu ada di beberapa negara. Eh sekarang Spanyol dulu, nanti Itali, nanti dan selanjutnya," tuturnya.

Dengan keterlibatan berbagai organisasi internasional, Maimon optimistis jumlah kapal yang dikerahkan tahun ini bisa mencapai 100 armada, meningkat signifikan dibandingkan misi sebelumnya yang hanya melibatkan 44 kapal.

“Lebih optimis, karena jumlahnya sekarang 100 kapal. Kalau yang kemarin itu kan 44 ya, 44 kapal. Kalau sekarang jika Thousand Matlin yang dari Marseille bisa sampai ke Itali pada waktu yang pas, maka tambah 20 dari Thousand Matlin, dan dari Global Sumud Flotilla juga ada tambahan yang lain. Jadi kalau kami lihat kisaran 100 itu ada InsyaAllah," jelas Maimon.

Misi Global Sumud Flotilla sendiri diproyeksikan melibatkan lebih dari 3.000 relawan dari 100 negara. Para relawan yang terdiri dari tenaga medis, insinyur, hingga penyelidik kejahatan perang ini akan bergerak melalui jalur laut dan darat sebagai respons atas blokade dan krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.