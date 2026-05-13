Grebek Markas Narkoba, Polisi Temukan Laboratorium 'Happy Water' Skala Rumahan di Jakut

Kasat Reserse Narkoba AKBP Ari Galang Saputro memimpin jumpa pers pengungkapan kasus pabrik rumahan Happy Water di Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Foto: Antara/Mario Sofia Nasution)

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mengungkap pabrik narkoba jenis cairan atau happy water rumahan yang diproduksi di sejumlah lokasi di wilayah Jakarta Utara (Jakut).

“Kami menangkap empat pelaku dan barang bukti 1.156 pieces happy water siap edar yang disimpan di satu rumah di kawasan Jakarta Utara,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan pengungkapan ini dilakukan pada Jumat (8/5/2026) dini hari setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan di empat lokasi di Jakarta Utara.

“Kami juga mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dengan berat 100 gram,” kata dia.

Ia mengatakan keempat pelaku berinisial MRW, AS, A, dan Mr ditangkap dari tempat kejadian.

Menurut dia, empat lokasi kejadian itu terdiri atas tiga lokasi di beberapa apartemen dan satu lokasi penyimpanan narkoba happy water di sebuah rumah.

Ari mengatakan petugas menemukan narkoba jenis sabu sisa pakai di lokasi pertama dan bahan pembuatan happy water seperti blender, sarung tangan, plastik kosong, dan kemasan berbagai merek happy water.

Petugas kemudian melakukan pengembangan di lokasi kedua dan ditemukan timbangan, alat mesin pres, plastik dan botol happy water beragam ukuran.

Kemudian di lokasi ketiga, petugas mengamankan para tersangka dan barang bukti dua kemasan sabu seberat 98,38 gram dan seberat 1,50 gram.

Saat melakukan pengembangan di lokasi keempat, petugas menemukan 1.156 buah happy water.

Saat ini, keempat pelaku sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. Di sisi lain, petugas terus melakukan penyelidikan.

“Keempat pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 jo pasal 112 ayat 1 UU 35 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup,” kata dia



