Green SM Indonesia Diduga Hapus Catatan Tragedi Bekasi Timur dari Wikipedia

Armada taksi listrik Green SM Indonesia yang terlibat dalam kecelakaan KRL-KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. (Foto: X/@TMCPoldaMetro)

Ukuran Font Kecil Besar

Pperator taksi listrik Green SM Indonesia kembali jadi sorotan di tengah duka tragedi Bekasi Timur. Bukti terang-terangan upaya penghapusan catatan keterlibatan perusahaan dari laman Wikipedia tentang "2026 train collisions in Bekasi, Indonesia" mencuat ke publik dan langsung viral di media sosial.

Yang lebih mengejutkan, aksi penghapusan tersebut dilakukan tidak hanya satu kali, melainkan dua kali dalam rentang satu hari.

Temuan kontroversial ini pertama kali diungkap oleh akun X @therealdeemz (DeemZ) pada Rabu (29/4/2026) sore. Cuitan tersebut langsung mendapat respons besar dari warganet dengan 234 ribu views, 7.100 likes, dan 2.100 retweet dalam waktu singkat, menjadi salah satu unggahan paling viral terkait tragedi Bekasi Timur.

"Ada bukti terang-terangan Green SM berusaha untuk menghapus sangkut paut mereka dengan tabrakan kereta Bekasi Timur di WIKIPEDIA. Terjadi DUA KALI dalam rentang SATU HARI," tulis akun @therealdeemz dalam unggahannya.

Jejak Edit Mencurigakan dari IP Anonim

Tangkapan layar riwayat editor Wikipedia yang dibagikan akun tersebut menunjukkan rangkaian aktivitas mencurigakan pada laman artikel tragedi Bekasi Timur. Terlihat ada dua kali penghapusan masif konten negatif tentang perusahaan dari editor anonim dengan IP berbeda.

Pada 28 April 2026 pukul 08.09 WIB, editor anonim dengan IP ~2026-25689-20 menghapus konten sebanyak 3.227 karakter dengan ringkasan edit berbahasa Vietnam yang mencurigakan: "Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, tôi đã xóa bỏ phát ngôn tiêu cực về công ty chúng tôi tron..." yang artinya "Atas perintah atasan, saya telah menghapus pernyataan negatif tentang perusahaan kami..."

Penghapusan tersebut langsung dipulihkan pada pukul 08.20 WIB oleh editor lain bernama Augmented Seventh dengan keterangan "Restored revision 1351487625 by RealDeemZ (talk): Unexplained" alias mengembalikan revisi yang dihapus tanpa penjelasan.

Namun upaya penghapusan tidak berhenti. Pada 29 April 2026 pukul 02.39 WIB, editor anonim lain dengan IP ~2026-25967-17 kembali menghapus 3.698 karakter konten dengan ringkasan terang-terangan: "Remove negative content about the company" alias "Hapus konten negatif tentang perusahaan."

Penghapusan kedua ini juga langsung dipulihkan oleh editor bernama Andra Febrian pada pukul 02.41 WIB melalui tindakan "Restored revision 1351614661 by RealDeemZ (talk)."

Ringkasan Edit Berbahasa Vietnam Jadi Sorotan

Penggunaan bahasa Vietnam dalam ringkasan edit pertama menjadi sorotan tajam warganet. Pasalnya, Green SM Indonesia merupakan operator taksi listrik yang berafiliasi dengan grup VinGroup asal Vietnam, induk dari pabrikan otomotif VinFast yang armadanya digunakan operator tersebut.

Kalimat berbahasa Vietnam yang berbunyi "Atas perintah atasan, saya telah menghapus pernyataan negatif tentang perusahaan kami" secara eksplisit mengindikasikan bahwa penghapusan tersebut bukan inisiatif individu, melainkan dilakukan atas instruksi pihak superior. Frasa "perusahaan kami" (công ty chúng tôi) menunjukkan keterikatan editor dengan organisasi yang bersangkutan.

Sementara ringkasan edit kedua berbahasa Inggris yang lebih lugas — "Remove negative content about the company" — semakin mempertegas pola yang sama: upaya penyensoran sistematis atas catatan kelam yang berdampak pada citra perusahaan di referensi publik.

Kronologi Lengkap Aktivitas Edit

Berdasarkan riwayat halaman Wikipedia yang beredar, berikut kronologi lengkap aktivitas edit mencurigakan tersebut:

28 April 2026:

07.43 WIB: Editor RealDeemZ menambahkan +11 karakter ke artikel

08.09 WIB: IP anonim ~2026-25689-20 menghapus -3.227 karakter dengan ringkasan berbahasa Vietnam

08.20 WIB: Editor Augmented Seventh memulihkan revisi yang dihapus

12.17 WIB: Editor Borgenland menghapus -122 karakter dengan keterangan "blank and fictitious names"

16.15 WIB: Editor RealDeemZ menambahkan +12 karakter dengan keterangan "Reworded section"

29 April 2026:

00.06 WIB & 00.10 WIB: Editor Giorgio, Destroyer of Brio menambahkan +13 dan +463 karakter

02.23 WIB: Editor RealDeemZ menambahkan -17 karakter ke artikel

02.39 WIB: IP anonim ~2026-25967-17 menghapus -3.698 karakter dengan ringkasan "Remove negative content about the company"

02.41 WIB: Editor Andra Febrian memulihkan revisi yang dihapus

Pola yang terlihat jelas: setiap kali konten kritis tentang Green SM dihapus oleh editor anonim, beberapa menit kemudian editor sukarelawan Wikipedia langsung memulihkannya. Hal ini menunjukkan komunitas Wikipedia berjaga ketat atas integritas informasi terkait tragedi tersebut.

Sebelumnya Sudah Dibully Netizen

Skandal manipulasi Wikipedia ini menambah daftar panjang kontroversi yang dialami Green SM Indonesia pasca-tragedi Bekasi Timur. Sebelumnya, akun bercentang biru @MurtadhaOne1 sempat mengunggah perbandingan "Pernyataan Resmi Pihak Taxi GreenSM Sebelum dan Setelah Dibully Netizen" yang juga menjadi sorotan publik.

Pernyataan resmi awal Green SM Indonesia yang dirilis Selasa (28/4/2026) dini hari memang menuai gelombang kecaman dari netizen karena tidak memuat satupun kalimat permintaan maaf maupun ucapan belasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Akun Instagram resmi @id.greensm bahkan dilaporkan menutup kolom komentarnya untuk membendung kritik publik.

Strategi komunikasi krisis yang dinilai buruk tersebut kini diperburuk dengan dugaan upaya manipulasi catatan publik di Wikipedia. Publik mempertanyakan komitmen perusahaan untuk benar-benar transparan dan kooperatif dalam proses investigasi resmi yang sedang berjalan.

Wikipedia: Catatan Sejarah yang Dilindungi Komunitas

Wikipedia sebagai ensiklopedia kolaboratif terbesar di dunia memiliki sistem perlindungan yang ketat terhadap upaya manipulasi konten. Setiap perubahan tercatat dalam history page yang dapat diakses publik, dan komunitas editor sukarelawan secara aktif memantau artikel-artikel kontroversial dari upaya vandalism atau whitewashing.

Praktik penghapusan konten negatif tentang perusahaan dari Wikipedia dikenal sebagai whitewashing, yaitu upaya membersihkan citra dengan menghilangkan informasi yang merugikan. Praktik ini dilarang keras dalam pedoman Wikipedia karena bertentangan dengan prinsip dasar netralitas (Neutral Point of View) yang menjadi fondasi platform tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen Green SM Indonesia maupun VinGroup Vietnam belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan upaya manipulasi Wikipedia tersebut. Akun Instagram resmi @id.greensm masih dalam kondisi menutup kolom komentar, sehingga publik tidak memiliki kanal langsung untuk mengonfirmasi kebenaran dugaan tersebut.