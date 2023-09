Greysia Polii hingga Squid Game Jadi Terpopuler di Google Sepanjang 2021

Google Indonesia baru saja merilis laporan Year in Search 2021 yang turut mengungkapkan berbagai kata kunci yang paling populer selama tahun tersebut.

Sebagaimana diketahui, 2021 merupakan tahun kedua yang menantang karena pandemi yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Kondisi ini merubah perilaku pengguna termasuk dalam hal mencari sesuatu melalui mesin pencarian Google.

Year in Search 2021 menunjukkan bahwa orang Indonesia ingin agar brand lebih memahami perubahan kebutuhan hidup mereka selama pandemi dan pentingnya berempati terhadap kekhawatiran konsumen di masa depan.

Laporan ini merupakan edisi ketiga yang membahas secara komprehensif tren yang terjadi di masyarakat dan di kalangan industri.

Ada 9 kategori yang diangkat pada tahun ini yaitu Tren penelusuran terpopuler, Bagaimana cara, Tokoh,COVID-19, Lagu, Apa Itu, Bagaimana Cara, Resep, dan Film.

Beberapa trending di Google sepanjang tahun 2021 yang menggambarkan perubahan gaya hidup orang indonesia adalah Komorbid, Cara Hidup Sehat, medali emas Olimpiade Greysia Polii, Jualan online, KRI Nanggala , hingga Squid Game.

Laporan ini disusun berdasarkan data Google Trends, eConomy 2021, dan Think With Google yang memperlihatkan 5 tren yang mengalami peningkatkan penelusuran sejak November 2020 - Oktober 2021.

Berikut ini beberapa hal yang menjadi trending di Google selama 2021.

1.Apa itu...1) Komorbid2) Insecure3) Jamet4) Gelay5) Mletre6) Ghosting7) Ikoy Ikoyan8) Cepu9) Disleksia10) Lampor

2.Bagaimana cara...1) Cara Jualan Online2) Cara Membuat Surat Lamaran Kerja3) Cara Daftar Kartu Prakerja4) Cara Membuat Google Form di HP5) Cara Menurunkan Berat Badan6) Cara Menjadi Istri NCT7) Cara Memakai Sumpit8) Cara Mengecilkan Perut Buncit9) Cara Buat Akun Google10) Cara Membuat Kincir Angin

3.COVID-191) Cara Meningkatkan Saturasi Oksigen2) Cara Menyembuhkan COVID3) Cara Mengembalikan Indra Penciuman4) Apa Itu Anosmia5) Cara Membaca Oximeter6) Apa itu Endemi7) Tes Genose Dimana8) Cara Membuat Konektor Masker9) Cara Cek Sertifikat Vaksin Covid10) Siapa Saja Yang Tidak Boleh di Vaksin

4.Film / TV Series1) Squid Game2) Ali & Ratu Ratu Queens3) Jingga dan Senja4) Hometown Cha-Cha-Cha5) Vincenzo6) Godzilla vs Kong7) Raya and the Last Dragon8) Selesai9) Antares10) Nevertheless

5.Lagu1) Butter - BTS (방탄소년단)2) Widodari - Denny Caknan Feat. Guyon Waton3) HARI BAHAGIA - ATTA Halilintar & AUREL Hermansyah4) Happier - Olivia Rodrigo5) Bawa Aku Ke Penghulu - Lesti6) Aku Bukan Jodohnya - Tri Suaka7) At My Worst - Pink Sweat$8) C.H.R.I.S.Y.E - Diskoria9) Runtuh - Feby Putri feat. Fiersa Besari10) Here's Your Perfect - Jamie Miller

6.Penelusuran Terpopuler1) Piala Eropa2) Olimpiade Tokyo3) BTS Meal4) Vaksin COVID-195) Pencegahan COVID-196) Peduli Lindungi7) PPKM Diperpanjang8) BPJS Ketenagakerjaan9) Prakerja.go.id10) Google Translate

7.Peristiwa Nasional1) KRI Nanggala (402)2) Pesawat Sriwijaya Air SJ-1823) Bom Makassar4) PPKM Diperpanjang5) BPJS Ketenagakerjaan6) Sirkuit Mandalika7) Piala Menpora8) Piala Thomas9) Ledakan Pertamina Balongan Indramayu10) PON Papua

8.Resep1) Croffle2) Nasi Goreng3) Rendang Sapi4) Rawon5) Kastengel6) Cimol Anti Meledak7) Brownies Kukus Chocolatos8) Tahu Walik9) Orek Tempe10) Donat Empuk

9.Siapa...1) Greysia Polii2) Elon Musk3) Sisca Kohl4) Dewa Kipas5) Vanessa Angel6) Cha Eun-Woo7) Amanda Manopo8) Nissa Sabyan9) Akidi Tio10) Anthony Ginting