Grup K-Pop The Boyz Bakal Konser di Jakarta

The Boyz akan menyapa para penggemarnya di Indonesia pada 9 Juli 2022. Ya, grup K-Pop ini akan menggelar konser di Tennis Indoor Stadium melalui turnya, The Boyz World Tour: The B-Zone.

Mecima Pro selaku promotor berharap kedatangan The Boyz bisa membangkitkan gairah DEOBI (sebutan penggemar The Boyz) di Indonesia terutama setelah kasus COVID-19 yang saat ini terus mengalami penurunan.

"The Boyz World Tour: The B-Zone Schedule coming soon," tulisnya melalui Instagram.

Namun Mecima belum menjelaskan secara rinci mengenai penjualan tiket. Pihak Mecima Pro hanya menuliskan, "Stay tuned to us for ticketing details!".

The Boyz merupakan grup K-Pop di bawah naungan IST Entertainment. Beranggotakan 11 personel di antaranya Sangyeon, Jacob, Younghoon, Hyunjae, Juyeon, Kevin, New, Q, Haknyeon, Sunwoo, dan Eric.

Selain di Jakarta, Juyeon dan kawan-kawan juga akan menggelar konser di beberapa kota lain seperti London, Rotterdam, Paris, Berlin, Jakarta, Bangkok, dan Seoul.