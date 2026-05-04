GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika Perkuat Posisi Indonesia di Peta Motorsport Global

PT Pertamina (Persero) terus memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem motorsport global melalui dukungannya di internasional GT World Challenge Asia 2026 yang digelar di Pertamina Mandalika International Circuit pada 1–3 Mei 2026.

Ajang ini menjadi salah satu kejuaraan GT paling kompetitif di kawasan Asia, menghadirkan berbagai pabrikan otomotif dunia serta pembalap profesional dari berbagai negara.

Kembalinya GT World Challenge Asia ke Mandalika untuk kedua kalinya semakin menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi penting dalam kalender motorsport internasional.

Penyelenggaraan ini tidak hanya menghadirkan kompetisi balap berkelas dunia, tetapi juga meningkatkan eksposur global terhadap Pertamina Mandalika International Circuit sebagai venue berstandar internasional. Kehadiran tim dan pembalap global turut memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, ekonomi lokal, serta penguatan citra Indonesia sebagai tuan rumah event internasional.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa keterlibatan Pertamina dalam event ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menghadirkan energi yang tidak hanya mendukung kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk olahraga dan pariwisata.

“Penyelenggaraan internasional seperti GT World Challenge Asia di Mandalika menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah event berstandar global. Bagi Pertamina, bentuk dukungan terhadap motorsport sekaligus bagian dari upaya memperkuat eksposur Indonesia di tingkat internasional, yang memberikan dampak positif bagi ekonomi dan pariwisata nasional,” ujar Baron.

Lebih lanjut, Baron menambahkan bahwa keterlibatan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Lubricants turut memperkuat persepsi kualitas dan daya saing produk Pertamina, seiring eksposur pada motorsport internasional yang menuntut performa dan standar tinggi.

Dalam ajang ini, Pertamina Fastron memperkuat kehadiran Indonesia melalui kolaborasi strategis bersama Lamborghini Squadra Corse, serta dukungan terhadap tim Dewa United Motorsports yang berkompetisi di berbagai kategori.

Pertamina Fastron bersama Pertamax Turbo juga mendukung pembalap nasional Sean Gelael yang berlaga bersama tim Garage 75.

Kehadiran pembalap Indonesia di lintasan Pertamina Mandalika International Circuit menjadi bagian penting dalam mendorong talenta nasional untuk tampil di level global.

Pada race 1 yang berlangsung 2 Mei 2026, Sean Gelael berhasil meraih podium ketiga pada GT World Challenge Asia 2026 Mandalika dan Demas Agil dari Dewa United Motorsports berhasil meraih podium 1 di BRZ Super Series Race 1 (Pro Class Overall). Tidak hanya itu, pada race hari kedua, kembali Demas Agil meraih Podium 1 dan Daniel Sutrisno podium 3, menjadi capaian positif yang semakin memperkuat representasi Indonesia di kancah motorsport internasional.

Melalui dukungan ini, Pertamina terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan Indonesia di panggung global.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.