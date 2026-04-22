Guardiola Minta Man City tak Terpeleset sampai Ujung

Pelatih Manchester City Josep "Pep" Guardiola menegaskan timnya tidak boleh kehilangan poin lagi jika ingin menjuarai Liga Inggris musim ini.

Hal itu disampaikan Guardiola menjelang laga skuadnya kontra tuan rumah Burnley di Stadion Turf Moor, Kamis (23/4) dini hari WIB. Kemenangan dengan selisih dua gol pada pertandingan itu akan mengantarkan City menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara.

“Seperti yang pernah kami alami dengan Arsenal dan Liverpool di masa lalu, kedua tim tahu kami tidak boleh kehilangan poin atau kalah, karena akan sulit untuk mengejar," kata Guardiola, dikutip dari laman Manchester City, Rabu.

Terkait perebutan gelar juara liga 2025/2026, Guardiola mengatakan persaingan juara dengan Arsenal akan sangat ketat sampai akhir musim.

The Gunners sendiri sudah memuncaki klasemen lebih dari 200 hari dan Guardiola mengatakan itu menunjukkan kualitas tim asuhan Mikel Arteta tersebut.“Ini adalah pertandingan untuk menyamai poin mereka," tutur dia.

The Citizens tiba di laga ini setelah tak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di liga, dengan mereka pada laga terakhir mengalahkan pemuncak klasemen Arsenal 2-1 di Stadion Etihad.

Kemenangan atas Arsenal di laga terakhir membuat momentum juara berada di tangan City, setelah bulan-bulan sebelumnya berada di bawah kendali The Gunners.

Pada pertandingan kontra Burnley, City tidak bisa memainkan Bernardo Silva dan Rodri karena cedera. Dia menyesalkan hal tersebut karena menganggap kedua pemain itu menjadi kunci permainan apik timnya dalam sebulan terakhir.

“Mereka tidak muda lagi, mereka berpengalaman dan tahu bagaimana memainkan pertandingan seperti ini," kata pria asal Spanyol yang sudah memberikan enam gelar juara Liga Inggris untuk City tersebut.

Sementara itu, Nico Gonzalez yang kemungkinan akan menggantikan Rodri pada laga nanti mengaku tak menyangka peluang juara untuk timnya kembali hidup.

Dia mengatakan peluang timnya untuk kembali menjadi juara sangat besar, namun ia meminta timnya untuk fokus pertandingan demi pertandingan, dimulai dari Burnley besok dini hari.

"Ini akan menjadi persaingan yang menarik hingga akhir. Saya sangat percaya pada tim saya dan saya senang kami berada di posisi ini," tutur Nico.