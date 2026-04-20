Guardiola Minta Skuad Man City tak Jemawa Usai Tundukkan Arsenal

Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengingatkan skuadnya tak jemawa meskipun baru saja menaklukkan Arsenal dengan skor 2-1 di Stadion Etihad.

"Siapa yang berada di puncak liga? Bukan kami. Dalam selisih gol, mereka lebih baik," kata Guardiola dalam konferensi pers pascalaga, dikutip dari laman resmi klub di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Kemenangan tipis di kandang sendiri tersebut memang memangkas jarak poin menjadi tiga angka, namun Guardiola tidak ingin timnya kehilangan fokus. Ia menegaskan bahwa perjuangan di liga masih sangat panjang dan menuntut konsistensi hingga pertandingan terakhir musim ini.

Manchester City memiliki peluang besar untuk mengudeta posisi puncak yang ditempati Arsenal jika mampu memenangi laga simpanan melawan Burnley pada Rabu mendatang. Hal itu dikarenakan City baru melakoni 32 pertandingan, sementara Arsenal sudah menyelesaikan 33 laga.

"Selangkah demi selangkah. Namun tentu saja, kami punya harapan dan tetap memperpanjang peluang untuk berjuang hingga akhir," tutur Guardiola.

Namun, City mendapat kabar buruk dari cedera gelandang andalan mereka, Rodri, yang mengalami masalah pangkal paha. Pemain asal Spanyol itu terlihat sangat tidak nyaman ketika ditarik keluar lapangan pada menit-menit akhir pertandingan melawan Arsenal.

Guardiola menyatakan bahwa kondisi Rodri akan segera dievaluasi oleh tim medis untuk menentukan apakah sang pemain bisa tampil dalam laga krusial berikutnya. "Masalah pangkal paha. Dokter akan melakukan tes nanti atau besok," kata mantan pelatih Barcelona tersebut.

Laga antara City dan Arsenal berlangsung sangat ketat setelah Erling Haaland mencetak gol penentu kemenangan pada babak kedua. Arsenal hampir saja memaksakan hasil imbang jika sundulan bebas Kai Havertz pada menit ke-95 tidak meleset dari gawang City.

Guardiola memuji kualitas kedua tim yang menurutnya telah menunjukkan standar permainan tertinggi di tanah Inggris kepada dunia. Ia mengaku puas dengan performa timnya meski harus menghadapi tekanan besar dari sang pemuncak klasemen sepanjang laga.

"Dua tim terbaik di Inggris, saya pikir itu adalah iklan yang bagus di seluruh dunia. Saya tidak bisa mengeluh sama sekali, saya sangat bangga karena mereka ada di puncak," tutup Guardiola.