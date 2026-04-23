Guardiola Pede Man City Juara Liga Inggris

Pelatih Manchester City Pep Guardiola meyakini bahwa skuadnya mampu menangani tekanan besar dalam persaingan perebutan gelar juara Liga Inggris melawan Arsenal.

"Saya cukup yakin bahwa hal ini, untuk masa depan, bagi mereka semua, bagi kita semua, di klub ini akan berdampak baik," kata Guardiola terkait persaingan perebutan gelar Liga Inggris, dikutip dari laman resmi klub di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut muncul setelah Manchester City meraih kemenangan tipis 1-0 atas Burnley di Turf Moor pada Rabu malam. Hasil ini membawa City naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris, unggul atas Arsenal lewat selisih produktivitas gol.

Kemenangan City tersebut sekaligus memastikan Burnley terdegradasi dari kasta tertinggi kompetisi sepak bola Inggris. Meski mendominasi laga, tim asuhan Guardiola sempat melewati momen-momen menegangkan, terutama saat kiper lawan, Martin Dubravka, maju membantu serangan pada masa injury time.

Guardiola menekankan bahwa pengalaman menghadapi situasi genting secara berulang akan membuat para pemainnya semakin matang. Menurutnya, semakin sering para pemain berada dalam posisi tersebut, maka mereka akan menanganinya dengan lebih baik.

"Secara umum, dalam cara kami bermain, itu benar-benar sangat, sangat bagus. Jadi, komitmennya, caranya, berapa banyak peluang yang datang, dan kami hanya sedikit melewatkan momen itu," kata pelatih asal Spanyol tersebut.

Manchester City sebenarnya memiliki peluang untuk memperlebar keunggulan selisih gol setelah Erling Haaland mencetak gol cepat pada menit kelima. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik pertandingan mencatat The Citizens melepaskan 28 tembakan dengan angka harapan gol (expected goals/xG) mencapai 3,5. Guardiola mengakui bahwa timnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol berdasarkan banyaknya peluang yang tercipta di lapangan.

"Saya rasa kami bermain sangat-sangat bagus. Saya tidak melihat semua gambar dan peluang yang kami miliki, tetapi saya merasa kami punya banyak peluang," kata Guardiola.

Arsenal berpeluang kembali mengambil alih posisi puncak klasemen saat menghadapi Newcastle akhir pekan ini. Sementara itu, Manchester City akan beristirahat sejenak dari liga domestik untuk melakoni laga semifinal Piala FA melawan Southampton.