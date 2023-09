Gubernur Anies Keren, yang Nyerang Pun Dinaikkan Gaji Jadi Rp139 Juta

Tahun ini, Pemprov DKI mengusulkan kenaikan gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD, menjadi Rp139 juta per bulan.

Kenaikan itu juga bakal dinikmati 8 kader PSI dan 25 kader PDIP di DPRD DKI yang selama ini, rajin 'menyerang' Gubernur DKI Anies Baswedan.

Anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta 2022, mengalami peningkatan Rp26 miliar, dibandingkan belanja gaji tunjangan tahun lalu.

Tahun 2021, DKI Jakarta menganggarkan belanja gaji dan tunjangan anggota Dewan sebesar Rp150,9 miliar. Tahun ini, DKI Jakarta menganggarkan Rp177,4 miliar, atau meningkat Rp26,43 miliar.

Adapun rincian belanja daerah tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2022 yang diunggah dalam situs Smart Planning Budgeting DKI Jakarta.

Dalam KUA-PPAS dirincikan, setiap anggota Dewan bisa mengantongi Rp 139.324.156 setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang didapat di tahun 2022.

Berikut rincian pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta sesuai dengan anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta:1. Uang Representasi DPRD Rp3.702.085.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp 2.910.4442. Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp749.942.000/tahun untuk 106 anggota Dewan.Per orang per bulan: Rp 589.5773. Tunjangan Beras DPRD Rp788.640.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp620.0004. Uang Paket DPRD Rp317.323.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp249.4675. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp 459.217.444/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp239.1756. Tunjangan Jabatan DPRD Rp5.368.022.534/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp4.220.1437. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp 190.780.000/tahun untuk 106 anggota Dewan.Per orang per bulan: Rp149.9848. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp27.348.000.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp 21.500.000.9. Tunjangan Reses DPRD Rp6.837.000.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per tahun: Rp64.500.000.10. PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp 792.324.000 untuk tahun/106 anggota Dewan.Per orang per bulan: Rp622.89611. Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp636.000.000/tahun untuk 106 anggota Dewan.Per orang per bulan: Rp500.00012. Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp 164.151.600/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp129.505.13. Jaminan Kematian DPRD Rp 164.153.400/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp129.05114. Tunjangan Perumahan DPRD Rp102.360.000.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp80.471.69815. Tunjangan Transportasi DPRD Rp26.058.000.000/tahun untuk 106 anggota Dewan.Per orang per bulan: Rp20.485.84916. Jasa Pengabdian DPRD Rp1.439.100.000/tahun untuk 106 anggota Dewan. Per orang per bulan: Rp1.131.367

Dengan demikian, total pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta per orang per bulan mencapai Rp139.324.156. Untuk pimpinan Dewan memiliki tambahan dana operasional Rp676.800.000 per tahun untuk lima orang pimpinan Dewan.