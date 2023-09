Gubernur BI Ungkap Lima Tantangan Ekonomi Tahun Depan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan lima tantangan ekonomi yang harus menjadi perhatian pemerintah di tahun depan.

Pertama, perlambatan ekonomi global. BI memperkirakan ekonomi global yang tahun ini diproyeksikan tumbuh 3 persen, tahun depan bisa melemah ke 2,6 persen.

Perry mengatakan, perlambatan ekonomi global dipicu pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Perlambatan itu juga berdampak pada pelemahan kinerja ekonomi di negara emerging market.

Kedua, lonjakan inflasi di beberapa negara dunia. Ia menuturkan saat ini inflasi AS pun telah mencapai 9,2 persen.

Menurut dia, lonjakan inflasi ini terjadi imbas ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan melonjaknya harga energi dan pangan.

"Ini membuat pertumbuhan ekonomi global menurun dan inflasi tinggi," kata Perry dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Ketiga, kenaikan suku bunga yang agresif di negara-negara maju. Perry menjelaskan bank-bank sentral di negara maju seperti AS dan Eropa mengereka suku bunga demi mengendalikan inflasi.

Ia bahkan memprediksi bank sentral AS (The Fed) masih akan terus menaikkan suku bunga acuan hingga level 4,75 persen di akhir tahun ini.

Baca Juga: 10 Startup Social Commerce di Indonesia Selain TikTok Shop

Meski begitu, Perry menyebut kenaikan suku bunga itu belum terlalu efektif menekan inflasi. Pasalnya, inflasi di negara maju tersebut tidak hanya disebabkan oleh permintaan tapi juga dari sisi pasokan.

"Inilah yang muncul risiko-risiko stagnasi dan inflasi yang tinggi. Bahkan di sejumlah negara termasuk juga probabilitas AS masuk di resesi itu juga meningkat," imbuhnya.

Keempat, kenaikan suku bunga The Fed yang meningkatkan indeks dolar AS. Perry mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed membuat indeks dolar AS menguat. Imbasnya, mata uang negara lain pun terdepresiasi.

"Bahkan kalau dihitung dari tahun lalu penguatan dolar lebih dari 20 persen, hampir mencapai 25 persen, dan ini menyebabkan pelemahan mata uang dunia," kata Perry.

Kelima, risiko persepsi investor. Menurut Perry, dalam kondisi yang serba tidak pasti ini ada kecenderungan investor untuk menarik dananya dari investasi domestik.

"Khususnya investasi portofolio dan menumpuknya di dalam tunai atau yang sering disebut cash is the king," ujar Perry.