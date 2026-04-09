Gubernur Luthfi Jadi Contoh, Prabowo Minta Kepala Daerah Borong Bus Listrik Buatan Anak Bangsa

Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026). (Foto: Inilah.com/Vonita).

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang telah memesan puluhan bus listrik produksi dalam negeri. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memesan bus listrik untuk Transjakarta.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

"Dan saya terima kasih Gubernur Jawa Tengah, katanya Pemda Jawa Tengah sudah pesan berapa puluh bus, sudah ya kan. Dari DKI juga sudah cukup banyak, Transjakarta," kata Prabowo.

Prabowo berharap pemerintah daerah lain dapat mengikuti langkah tersebut dengan memprioritaskan produk dalam negeri. Ia bahkan meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mencatat kepala daerah yang belum memesan produk lokal.

"Kita harapkan dari Pemprov-Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya. Mensesneg, catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri. Bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku gembira dan bangga dapat menghadiri peresmian fasilitas milik VKTR. Ia menilai Indonesia kini telah memiliki kemampuan memproduksi bus dan truk berbasis listrik.

"Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Saya dapat laporan kemampuan Vektor bisa produksi 10.000 bus dari listrik," tuturnya.

Prabowo berharap ke depan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada produksi kendaraan komersial listrik terus meningkat.

"Yang kontennya itu, TKDN-nya, dalam negerinya itu sekarang sudah 40 persen. Dan dalam waktu sebentar lagi, mungkin dua tahun lagi, akan menuju 60 persen. Dua tahun setelah itu akan menuju 80 persen," paparnya.

"Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi sudah ada industri bus, industri truk," ungkap Prabowo menambahkan.