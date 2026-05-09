Gubernur Sulsel Beri Suntikan Dana Rp1 Miliar saat Pantau Kondisi Terkini Banjir Bone

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kabupaten Bone. Dalam kunjungannya, gubernur turut menyerahkan bantuan sosial 500 paket bantuan kepada warga terdampak.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel juga mengalokasikan bantuan kedaruratan senilai Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Bone. Anggaran tersebut guna mendukung penanganan pasca-bencana dan proses pemulihan di wilayah terdampak.

“Kemudian kami juga memberikan bantuan kedaruratan kepada Pemkab Bone senilai Rp1 miliar untuk tanggap bencana karena ada beberapa kecamatan bekas banjir terutama bagian recovery,” ujar Andi Sudirman saat menyerahkan bantuan di Posko Utama Kelurahan Panyula, Sabtu (9/5/2026).

Andi Sudirman menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut sekaligus memastikan pemerintah hadir membantu masyarakat terdampak. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan saling menguatkan menghadapi musibah tersebut.

“Saya mengimbau masyarakat tetap tenang dan saling mendoakan, bahwa dari lokasi bencana tetap sabar mudah-mudahan ada hikmah dari musibah ini,” imbuh Gubernur Sulsel.

Sebagai informasi, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis malam (7/5/2026). Sedikitnya tiga kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur, dan Tanete Riattang Barat.

Pada Jumat pagi (8/5/2026), banjir mulai merendam sejumlah wilayah seperti Kelurahan Panyula, Biru, Masumpu, Toro, hingga Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Akibat banjir tersebut, dua orang meninggal dunia, yakni seorang perempuan lansia dan seorang bocah laki-laki berumur 6 tahun.

“Hari ini kita melihat langsung lokasi bencana banjir dan juga tentu menyampaikan duka mendalam kepada dua korban jiwa sekaligus memberikan bantuan santunan dukungan untuk meringankan beban keluarga korban,” imbuh Andi Sudirman.

Adapun data dari Basarnas Makassar, sebanyak 67 warga telah dievakuasi dari tujuh titik terdampak banjir di Kota Watampone. Masing-masing Kelurahan Panyula, Biru, Masumpu, Toro, Bajoe, Jalan Sambaloge Baru, dan Jalan Yos Sudarso.