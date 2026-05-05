Gubernur Sulsel Kebut Pengerjaan Jalan Aroepala, Beton Cetak Mulai Terpasang

Saluran Instalasi Drainase Beton Cetak sudah mulai dipasang di ruas Jalan Aroepala di Kota Makassar.(Foto: pemprov sulsel)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mempercepa proyek pengerjaan ruas Jalan Aroepala di Kota Makassar. Proyek ini masuk dalam Paket 1 Multiyears Project (MYP) Infrastruktur Jalan dari Pemerintah Provinsi Sulsel.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan saat ini telah dimulai pemasangan precast U-Ditch atau saluran instalasi drainase beton pracetak.

Sehingga, tahapan pengerjaan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas dan ketahanan jalan ke depan.

“Progres pemasangan precast U-Ditch ini merupakan bagian dari upaya kita memperbaiki sistem drainase di ruas Jalan Aroepala. Sehingga nantinya tidak lagi terjadi pengumpulan yang dapat merusak badan jalan,” kata Andi Sudirman, Selasa (5/5/2026).

Ruas jalan sepanjang kurang lebih 1,8 kilometer tersebut kini memasuki tahap pengerjaan drainase sebagai fondasi awal. Setelah itu, dilanjutkan pada peningkatan struktur jalan secara menyeluruh.

Andi Sudirman menambahkan, proyek ini dipastikan mengganggu aktivitas lalu lintas. Sebab ruas jalan akan mengalami penyempitan karena penggunaan alat berat dan material bangunan di badan Jalan.

Untuk itu, ia berharap dukungan dari masyarakat, khususnya warga yang bermukim di sepanjang ruas Jalan Aroepala. Agar turut memberikan ruang bagi lancarnya pekerjaan konstruksi.

“Mohon maaf atas terhambatnya akses lalu lintas jalan saat pengerjaan dan mohon dukungan semua warga sepanjang ruas jalan untuk memberi ruang bekerja pada konstruksi drainase dan sepadan jalan,” imbuh Gubernur Andi Sudirman.

Sebagai informasi, ruas Jalan Aroepala, Makassar yang ditangani memiliki panjang sekitar 1,8 kilometer dan masuk dalam Paket 1 MYC 2025–2027. Paket ini mencakup 13 ruas jalan di empat kabupaten/kota dengan total nilai kontrak mencapai Rp430 miliar.

Kepala Seksi Preservasi Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulsel, ZN Ahmad Wildani menjelaskan, untuk Jalan Aroepala akan ditangani sepanjang 1,8 km. Pengerjaan akan dilakukan dengan dua macam penanganan yakni aspal dan beton.

Namun untuk saat ini, pengaspalan dan beton belum bisa dilakukan karena menunggu pengerjaan saluran drainase. Setelah saluran rampung, akan dimulai dilakukan pengaspalan dan beton.

“Kita harap kesabaran masyarakat, dan mohon doa agar pengerjaan jalan Aroepala dapat berjalan lancar. Tentunya Bapak Gubernur memfokuskan jalan ini, karena termasuk LHR tinggi yang akan membantu konektivitas wilayah dan berpengaruh pada perekonomian masyarakat,” jelasnya.