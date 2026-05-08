Gunung Dukono di Malut Erupsi, Para Pendaki Terjebak

Erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.400 meter di atas puncak, Senin (20/4/2026). (Foto: Dok. Badan Geologi)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut erupsi gunung berapi Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Jumat (8/5/2026), menyebabkan sedikitnya lima pendaki mengalami luka-luka.

"Sedikitnya lima orang pendaki mengalami luka-luka dan saat ini masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, tim gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas terus menyisir serta mengevakuasi para pendaki yang berada di kawasan gunung saat aktivitas vulkanik meningkat.

"Erupsi terjadi pada pukul 07.41 WIT. Dampak erupsi terpantau di wilayah Kecamatan Galela, tepatnya di Desa Mamunya," kata Abdul Muhari.

Berstatus Waspada

Gunung Dukono yang saat ini berstatus level II atau waspada mengalami peningkatan aktivitas visual dan kegempaan sejak 29 Maret 2026, dengan rata-rata tercatat sebanyak 95 kejadian erupsi.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Halmahera Utara bersama BPBD Provinsi Maluku Utara masih mendata kondisi masyarakat maupun pendaki di sekitar kawasan terdampak.

"Jumat menjelang siang, tim SAR gabungan juga terus melaksanakan penyisiran di kawasan Gunung Dukono guna mengevakuasi sejumlah pendaki yang mengalami situasi darurat akibat peningkatan aktivitas vulkanik," kata Abdul Muhari.

BPBD Kabupaten Halmahera Utara telah mendirikan Posko Tanggap Darurat Bencana Terpadu dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pos Pantau Gunung Dukono, SAR, tim medis, TNI/Polri serta masyarakat setempat.

Ia menambahkan Kementerian Pariwisata telah mengeluarkan surat penutupan kawasan pendakian Gunung Dukono guna mengantisipasi risiko terhadap keselamatan wisatawan dan masyarakat di sekitar kawasan gunung.