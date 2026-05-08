Gunung Dukono Meletus, 2 Pendaki Asal Singapura Tewas

Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara menyemburkan abu hingga ketinggian mencapai 10.000 meter dari atas puncak, Jumat (8/5/2026). (Foto: PVMBG)

Ukuran Font Kecil Besar

Dua pendaki asal Singapura dikabarkan meninggal dunia saat terjadi letusan di puncak Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (8/5/2026).

Korban diketahui bernama Sahnaz dan Timo yang sedang melakukan pendakian. Padahal aktivitas pendakian telah dilarang sejak 17 April 2026, mengingat status gunung yang terus meningkat.

"Kami sudah tidak mengizinkan adanya pendakian ke kawasan kawah Gunung Dukono," ujar Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Dukono, Bambang Sugiono.

Dirinya menduga korban melakukan pendakian tanpa melapor ke pos pemantauan. Bahkan pihaknya juga belum mengetahui jumlah pendaki yang diduga masih berada di area puncak.

"Untuk saat ini pendakian ke area kawah dengan radius 4 kilometer masih ditutup," jelasnya.

Menurutnya, informasi mengenai korban tewas diperoleh dari laporan rekan-rekannya dari kawasan puncak. Mereka semua terlihat panik dan trauma.

Pihaknya pun langsung menerjunkan Tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban serta mencari sejumlah pendaki yang terjebak saat Gunung Dukono meletus pukul 07.41 WIT.

Diketahui, Jumat (8/5/2026) pagi, teramati kolom abu berwarna hitam tebal setinggi 10.000 meter dari atas puncak gunung yang memiliki ketinggian 1.087 meter di atas permukaan laut.

Hal serupa juga terjadi sehari sebelumnya, Kamis (7/5/2026), Gunung Dukono mengalami 42 kali gempa letusan atau erupsi dengan lama gempa 35.58 hingga 64.39 detik.

Begitu juga, pada Rabu (6/5/2026), Gunung Dukono mengalami 126 kali gempa letusan atau erupsi dengan lama gempa 35 hingga 93 detik.

Letusan atau erupsi Gunung Dukono disertai sekali gempa hembusan, 16 kali harmonic dan 91 kali gempa low frequency serta 170 kali gempa vulkanik dangkal dengan lama gempa 7 hingga 21 detik.