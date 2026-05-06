Gunungan Sampah Jelambar Bikin Resah, DPRD Tagih Solusi Pemprov DKI

Gunungan sampah di Depo Kembar, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kian memicu keresahan warga. Kondisi yang disebut telah berlangsung lama itu dinilai berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak segera ditangani secara serius.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, yang meninjau langsung lokasi bersama Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menyoroti lemahnya ketegasan pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut. Menurutnya, pembiaran selama ini justru membuat titik pembuangan sampah semakin meluas dan tidak terkendali.

"Permasalahan ini sudah menahun dan masyarakat semakin gelisah. Kalau dibiarkan, akumulasi keresahan bisa memicu konflik sosial di lapangan," kata Kevin di hadapan warga.

Ia mengungkapkan, sampah yang menumpuk di Depo Kembar tidak hanya berasal dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari wilayah lain. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi tegas bagi pelanggar, sehingga kebiasaan membuang sampah sembarangan terus berulang.

Kevin menegaskan, ketegasan aparat menjadi kunci dalam menertibkan perilaku masyarakat. Tanpa penegakan aturan yang jelas, upaya penanganan sampah dinilai tidak akan berjalan efektif.

Sebagai solusi, ia mendorong dilakukan penguraian terhadap sampah yang sudah menggunung, disertai penataan sistem pembuangan berbasis jadwal pengangkutan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu, warga juga diminta disiplin membuang sampah hanya saat truk pengangkut tiba.

Dengan langkah tersebut, Kevin berharap persoalan sampah di Depo Kembar dapat diatasi secara bertahap dan tidak lagi menjadi masalah berkepanjangan.

