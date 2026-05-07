Guru Besar FK UI: Hantavirus Belum Punya Pengobatan Spesifik, Pernah Ada Kasusnya di Indonesia

Guru besar pulmonologi dan kedokteran respirasi FK UI, Prof Tjandra Yoga Aditama menyoroti kasus hantavirus yang kini mencuat di sebuah kapal pesiar. Ia menyebut bahwa virus ini belum ada pengobatan yang spesifik.

"Hingga saat ini, belum ada pengobatan spesifik yang dapat menyembuhkan hantavirus, karena itu, pencegahan menjadi langkah terbaik dalam menghindari infeksi ini, termasuk menghindari kontak dengan tikus yang terinfeksi," ujar Tjandra dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, dikutip Kamis (7/5/2026).

Ia menyebut terdapat 7 kasus di antara 147 penumpang dan awak kapal, di mana dua kasus terkonfirmasi terinfeksi Hantavirus secara laboratorium dan lima kasus statusnya suspek. Dari 7 kasus ini, tiga orang dinyatakan meninggal dunia, satu orang dalam keadaan gawat dan tiga lagi keluhannya relatif ringan.

Tjandra mengatakan varian gejala pasien adalah demam, gejala gastrointestinal, lalu dengan cepat memburuk menjadi pneumonia dan keadaan gagal napas akut (acute respiratory distress syndrome) lalu shock.

"Kejadian hantavirus pada manusia umumnya terjadi akibat kontak dengan urine, faeses atau air liur dari tikus (rodent) yang terinfeksi hantavirus. Selain itu, walaupun jarang terjadi, memang pernah dilaporkan terjadinya penularan dari manusia ke manusia, khususnya pada spesies spesifik hantavirus yang bernama Andes virus," tuturnya.

Ia menjelaskan bila sejauh ini WHO masih menyatakan risiko kejadian ini pada global secara keseluruhan adalah rendah, tetapi WHO juga menyebutkan akan terus memonitor situasi epidemiologik yang ada dan bukan tidak mungkin akan meninjau ulang tingkat risiko yang ada.

Meski begitu, ia menyebut pada 2025 seorang aktor legendaris, Gene Hackman bersama istrinya Betsy Arakawa meninggal dunia akibat infeksi Hantavirus, jadi sama dengan kejadian di kapal pesiar di hari-hari ini.

"Kita juga perlu tahu bahwa kasus hantavirus sudah pernah ada di Indonesia. Laman Kementerian Kesehatan RI menuliskan bahwa Indonesia pertama kali melaporkan kasus konfirmasi penyakit virus Hanta pada manusia di tahun 2025, dan sampai 4 Agustus 2025, terdapat 10 kasus konfirmasi yang dilaporkan dari provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sampai kini kita belum membaca update data kasus hantavirus di negara kita sampai tahun 2026 ini," paparnya.