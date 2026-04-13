Gus Ipul Tegaskan DTSEN Jadi Acuan Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat, tak Ada Pendaftaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah serta mekanisme penjangkauan siswa baru berbasis DTSEN Volume 2 di Kantor Kementerian Sosial pada Senin (13/4/2026). (Dok. Kemensos)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa tidak ada pembukaan pendaftaran umum untuk penerimaan murid baru Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027.

Proses penerimaan murid baru dilakukan melalui penjangkauan langsung kepada calon siswa menggunakan basis data DTSEN Volume 2 tahun 2026.

“Sesuai arahan Presiden tidak boleh ada titipan. Tidak boleh ada suap menyuap. Tidak boleh ada KKN. Tapi semuanya dijangkau berbasis DTSEN,” ujar Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul menegaskan, penjangkauan calon peserta didik harus berjalan transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, DTSEN menjadi acuan utama untuk menentukan calon siswa yang berhak.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa mekanisme penjangkauan lapangan ini akan dilakukan oleh pendamping dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, hingga petugas BPS. Mereka akan terjun ke masyarakat memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua calon siswa, hingga memastikan bahwa calon siswa memenuhi kriteria.

“Rekrutmen untuk anak dari keluarga yang paling tidak mampu. Keluarga yang putra-putrinya mungkin belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah atau berpotensi putus sekolah,” jelasnya.

Gus Ipul menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam seleksi wajib taat pada aturan, prosedur dan menjalankan arahan Presiden secara konsisten. Oleh karena itu, Gus Ipul meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi proses seleksi secara langsung dan apabila ada pelanggaran, dapat langsung dilaporkan melalui saluran resmi Kemensos yang telah disediakan.

Hal ini bertujuan agar program Sekolah Rakyat tepat sasaran dan diisi oleh anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai gagasan Presiden Prabowo Subianto, untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Dalam kesempatan ini Gus Ipul juga melaporkan bahwa pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia telah berjalan sesuai target. Pembangunan ditargetkan untuk selesai pada bulan Juli sebelum MPLS tahun ajaran baru dimulai.

Terakhir, Gus Ipul mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak karena pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini merupakan hasil kolaborasi lintas pihak meliputi kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Ya (pembangunan) baik sekali. Jadi meski ada dinamika-dinamika di lapangan tapi mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dengan baik,” tutup Gus Ipul.

