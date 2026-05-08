Gus Ipul Tegaskan Sepatu SR dari Gubernur Khofifah Bukan Pengadaan Kemensos

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyambangi gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). (Foto: Inilah.com/Zhacky)

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menegaskan sepatu untuk siswa-siswi program Sekolah Rakyat (SR) yang diberikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bukan bagian pengadaan di Kementerian Sosial (Kemensos).

Penegasan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf seiring dengan viralnya dugaan mark up pengadaan sepatu SR yang viral di media sosial.

"Itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial," kata Saifullah Yusuf, di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menjelaskan pengadaan sepatu program SR di Kemensos ada beberapa jenis. Pengadaan sepatu tersebut mencakup untuk siswa SMP dan SMA.

"Untuk yang ada di Kementerian Sosial semuanya tadi sudah kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK ada beberapa jenis. Ada yang untuk PDL untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis," ucap Gus Ipul.

Sebelumnya, Gus Ipul menekankan bahwa informasi tentang adanya mark up dalam pengadaan sepatu program SR hoax.

“Itu fitnah, hoax,” tegasnya didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Selasa (5/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menunjukkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025 lalu.

Sementara sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos.

“Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur,” jelas Gus Ipul.