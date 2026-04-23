Haaland Usai Jadi Pahlawan City Kontra Burnley: Kami di Puncak Klasemen!

Penyerang Manchester City Erling Haaland gembira kemenangan atas Burnley yang sekaligus membawa The Citizens berada di puncak klasemen Liga Inggris 2025/2026 untuk pertama kalinya sejak 21 Agustus.

City hanya mampu menang 1-0 atas Burnley dari gol Haaland, dengan kemenangan ini di saat yang sama juga memastikan tim tuan rumah terdegradasi ke kasta kedua.

“Menang 1-0 itu luar biasa, saya sangat senang. Saya sangat senang kami menang dan mendapat tiga poin. Kami di puncak klasemen, jadi nikmati saja," kata Haaland, dikutip dari laman resmi City, Kamis.

Gol Haaland terjadi saat ia memanfaatkan umpan Jeremy Doku dari area tengah, dimana dia menyelesaikan peluang itu dengan tenang, dengan mencungkil bola yang melewati jangkauan kiper Burnley, Martin Dubravka.

Ini merupakan gol ke-24 untuk Haaland di Liga Inggris dan juga gol ke-35 bagi penyerang asal Norwegia itu di semua kompetisi musim ini.

Berbicara soal kemenangan tipis, Haaland mengatakan itu tak terlalu penting karena menurutnya yang terpenting adalah timnya membawa pulang tiga poin.

Di laga ini, City juga menciptakan 29 peluang yang hanya berbuah satu gol. “Ya, kami punya banyak peluang, tapi saya senang, kami menang dan itu yang paling penting. Hal lain tidak perlu dipikirkan. Fokus saja untuk menang," ucap pemain berusia 25 tahun itu soal banyaknya peluang yang didapatkan timnya.

Kemenangan satu gol ini membuat City menggeser Arsenal di puncak klasemen sementara. Kedua tim sama-sama memiliki 70 poin dan selisih gol yang sama yaitu plus 37 gol, namun City lebih unggul dari produktivitas gol karena mencetak 66 gol, sedangkan Arsenal 63 gol.

Kedua tim kini sama-sama menyisakan lima pertandingan dengan poin maksimal 15 poin, dengan City akan memainkan semifinal Piala FA di Stadion Wembley pada Sabtu (25/4) melawan Southampton dan baru kembali berlaga di liga pada Selasa (5/5) melawan Everton.

Di sisi lain, The Gunners Arsenal akan memainkan dua laga di liga lebih dulu daripada City, yang dimulai pada Sabtu (25/4) melawan Newcastle United dan dilanjutkan Sabtu (2/5) kontra Fulham. Dua laga ini dimainkan di Stadion Emirates.“Kami mencoba memainkan permainan kami dan berusaha menang, itu yang harus ada dalam pola pikir. Sekarang fokus ke hari Sabtu," ucap Haaland.