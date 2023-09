Hacker Bjorka Senggol Deddy Corbuzier, LBP dan Jhonny G Plate

Bjorka kembali menepati janjinya dengan melanjutkan aksi pembocoran datanya dengan mengunggah 3,2 miliar data yang diklaim sebagai pengguna aplikasi PeduliLindungi.

Bocoran data itu disebut termasuk milik Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan YouTuber Deddy Corbuzier.

Hacker Bjorka di Breach.to

"Indonesia Covid-19 app PeduliLindungi 3,2 billion," demikian judul unggahan Bjorka di situs BreachForums, Selasa (15/11) pukul 06.42 waktu unggahan, atau pukul 13.43 WIB.

Ia merinci data yang dibocorkan itu mencakup 48 Gigabyte data terkompresi (compressed), 157 GB data tak terkompresi (uncompressed), dengan total 3.250.144.777 data.

Data berformat CSV itu berupa "Name, Email, NIK (National ID CARD Number), Phone Number, DOB, Device ID, COVID-19 STATUS, Checkin History, Contact Tracing History, Vaccination etc."

"The sample data shown also includes data belonging to Johnny G Plate, Luhut Binsar Pandjaitan, and Deddy Corbuzier," lanjut Bjorka dalam unggahannya.

Ia kemudian mengunggah sejumlah sampel bocoran data yang terbagi dalam beberapa kategori. Yakni, data pengguna (Users) sebanyak 94 juta, akun yang diurutkan (Account Sorted) 94 juta, data vaksinasi (Vaccination) 209 juta, riwayat check-in 1,3 miliar, riwayat pelacakan kontak (Contact Tracing History) 1,5 miliar.