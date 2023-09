Hadapi Covid-19, Toyota Yaris Club Indonesia Donasi TMO Disinfektan

Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) merupakan komunitas pengguna Toyota Yaris di Tanah Air. Klub mobil yang resmi berdiri 19 Agustus 2006 di Jakarta telah mewarnai dunia otomotif nasional.



Setelah resmi mendeklarasikan berdirinya TYCI, komunitas ini terbilang aktif mengadakan berbagai kegiatan yang meliputi jambore, turing, coaching clinic, bakti sosial serta turut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Agen pemegang Merek (APM), Forum Komunikasi Klub dan Komunitas Otomotif (FK3O) dan komunitas-komunitas lainnya.



Di hari jadi TYCI yang kini genap 15 tahun, komunitas pecinta Toyota Yaris mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan ini berupa berbagi makanan yang dibagikan ke masyarakat di 15 titik wilayah yang tersebar di 24 Chapter TYCI.



Tidak hanya itu, TYCI juga telah membagikan TMO Chemical Desinfektan untuk unit Kendaraan Ambulance di Rumah Sakit Jantung Diagram Cinere dan Rumah Sakit Prikasih Pondok Labu Jakarta Selatan.



Disinfectan TMO ini berfungsi untuk menghilangkan virus dan kuman yang dapat membantu Rumah Sakit menjaga kebersihan unit kendaraan yang dipakai untuk mengangkut pasien.



“Acara TYCI Peduli ini diadakan dengan tujuan mengingatkan kepada semua member, dan menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa TYCI hadir bukan hanya ingin menjadi sebuah komunitas mobil. Tapi TYCI ingin dalam situasi kondisi apapun memberikan impact positif baik untuk member juga untuk masyarakat,” ujar Febi Rosseva sebagai Ketua Umum TYCI dalam keterangan yang diterima INILAHCOM.



Sebagai penutup rangkaian acara HUT TYCI, pada 29 Agustus 2021 nanti, pukul 14.00 PM akan diadakan kegiatan online ‘Talk With athlete’. Rencanannya akan diisi Oleh Eko Yuli Irawan (Peraih Medali Perak Angkat Besi Olimpiade Tokyo 2020) sebagai narasumber melalui live instagram @yarisclub_indo.



Sebagai informasi, TYCI adalah komunitas otomotif pengguna Toyota Yaris berdiri sejak 19 Agustus 2006 tergabung dalam Toyota Owner Club (TOC). Kini telah mempunyai 24 (Dua Puluh Empat) Chapter dan non chapter tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 3500 anggota.



TYCI selalu menerapkan slogan/campaign Safety driving dalam setiap kegiatannya, yaitu 4S Smart, Safety, Social, Share The Road.

Profil Komunitas

Instagram: https://www.instagram.com/yarisclub_indo/

Facebook: https://web.facebook.com/yarisclubindo/