Hadapi 'Godzilla' El Nino, Komisi IV Ingatkan Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan

Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Mbak Titiek memimpin rapat dengan pemerintah membahas penguatan ketahanan pangan di Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Foto: Dok TV Parlemen).

Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Mbak Titiek, mengingatkan geopolitik global dan perubahan iklim bisa menjadi “batu sandungan” bagi Indonesia dalam mempertahankan ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Mbak Titiek dalam rapat kerja (raker) bersama pemerintah yang membahas penguatan ketahanan pangan menghadapi kemarau panjang yang diwarnai badai El Nino 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

"Ketahanan pangan hari ini tidak lagi sekadar persoalan produksi, tetapi telah menjadi isu strategis yang sangat dipengaruhi dinamika geopolitik global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem," kata Mbak Titiek.

Baru-baru ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merilis peringatan mengenai fenomena anomali iklim berskala masif yang dijuluki “Godzilla El Nino”. Diprediksi, kemarau kering ini akan melanda Indonesia mulai April hingga Oktober 2026.

Kali ini bukan sekadar musim kemarau biasa. Fenomena ini membawa potensi kekeringan ekstrem yang dampaknya tak bisa dipandang sebelah mata.

"Kita dihadapkan pada ancaman nyata perubahan iklim yang telah mengganggu pola tanam, meningkatkan risiko gagal panen, serta menurunkan produktivitas pertanian dan perikanan," kata Mbak Titiek.

Prediksi terjadinya El Nino 2026, kata dia, harus dijadikan alarm serius. Mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan adanya dampak signifikan terhadap penurunan produksi pangan nasional, terutama padi.

Di sisi lain, lanjut Mbak Titiek, ketegangan geopolitik global, termasuk potensi eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, berpotensi memicu gangguan rantai pasok global, lonjakan harga energi, serta kenaikan harga pangan dunia.

"Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO melaporkan harga pangan global naik 2,4 persen pada Maret dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh melonjaknya biaya energi akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap biaya produksi dalam negeri, distribusi pangan, hingga stabilitas harga di tingkat konsumen," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain permasalahan produksi dan harga pangan, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati secara serius. Misalnya, kerentanan sektor perikanan dan kelautan akibat perubahan suhu laut dan cuaca ekstrem, ketergantungan terhadap impor komoditas tertentu, terutama bahan baku pangan dan pakan, jaminan pemerintah terhadap ketersediaan pupuk bersubsidi, hingga kesiapan pemerintah dalam memastikan cadangan pangan.

"Komisi IV DPR RI memandang bahwa penguatan ketahanan pangan harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan pendekatan yang tidak lagi business as usual. Kita semua sepakat bahwa ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika pangan terganggu, maka stabilitas nasional juga akan ikut terancam," tegasnya.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI, ungkapnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat luas.

"Komisi IV DPR RI berharap rapat hari ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret, terukur, dan berorientasi pada solusi jangka pendek maupun jangka panjang," pungkasnya.

Dalam raker ini, dihadiri Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman; Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Ahmad Riza Ramdhani; Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia (Persero); serta Direktur Utama (Dirut) PT RNI ID Food, Ghimoyo.