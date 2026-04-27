Hadapi Ketidakpastian Global, DKI Tambah Pasokan Sapi Hidup

Perumda Dharma Jaya meningkatkan stok sapi hidup hingga 1.000 ekor untuk menjaga ketahanan pangan Jakarta dan stabilitas harga daging di tengah dinamika global. (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Dharma Jaya menambah pasokan sapi hidup untuk menjaga ketersediaan daging di Jakarta di tengah ketidakpastian global.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, mengatakan pembelian sapi akan ditingkatkan dari 500 menjadi 1.000 ekor pada bulan depan. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan, terutama komoditas impor.

"Penambahan ini untuk memastikan stok tetap aman," kata Raditya, Senin (27/4/2026).

Diversifikasi Pasokan Protein Hewani

Selain daging sapi, Dharma Jaya juga memperkuat pasokan protein hewani lain seperti ayam melalui kerja sama antardaerah. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, termasuk Blitar, dijajaki sebagai sumber pasokan guna menjaga distribusi tetap stabil.

Raditya menyebut, sekitar 98 persen kebutuhan pangan Jakarta masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, kolaborasi dengan daerah penghasil menjadi kunci dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Sinergi BUMN dan Keseimbangan Pasar

Di tingkat nasional, Dharma Jaya juga menjalin sinergi dengan BUMN untuk pengadaan komoditas tertentu seperti daging sapi dan kerbau. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan agar tidak mengganggu pasar di daerah produsen.

"Kami tidak ingin seluruh pasokan ditarik ke Jakarta. Harus ada keseimbangan agar daerah tetap memiliki pasar," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan stok dan perluasan kerja sama menjadi strategi jangka pendek untuk menjaga ketahanan pangan Jakarta di tengah dinamika global yang terus berubah.