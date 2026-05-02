Hadapi Krisis Sampah, Pramono Siapkan Skema Baru di Luar Bantargebang

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi krisis sampah, seiring rencana pembatasan pembuangan ke TPST Bantargebang mulai Agustus 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, pihaknya tengah merancang skema baru yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada lokasi tersebut.

Menurut Pramono, perubahan kebijakan ini menjadi momentum untuk membenahi sistem pengelolaan sampah Jakarta secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu langkah awal yang akan ditempuh adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kita akan mempersiapkan semuanya. Saya segera duduk bersama Menteri Lingkungan Hidup untuk merumuskan arahan yang harus dijalankan," kata Pramono di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).

Ia menekankan, Pemprov DKI tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks. Karena itu, sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dinilai krusial agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif.

Rencana pembatasan pembuangan sampah ke Bantargebang menjadi tantangan besar, mengingat selama ini lokasi tersebut masih menjadi tulang punggung pengelolaan sampah ibu kota. Di sisi lain, kapasitas yang sudah overload membuat opsi ketergantungan jangka panjang semakin tidak relevan.

Kondisi ini diperparah oleh masih digunakannya metode open dumping yang berisiko tinggi. Insiden longsor sampah pada 8 Maret 2026 yang menewaskan tujuh orang menjadi peringatan keras perlunya perubahan sistem secara menyeluruh.

Peristiwa tersebut juga memicu evaluasi besar-besaran, termasuk proses hukum terhadap pihak terkait serta dorongan kuat untuk menghentikan praktik open dumping di Bantargebang.

Dengan situasi tersebut, Pemprov DKI kini dituntut bergerak cepat menyiapkan alternatif pengolahan sampah, mulai dari optimalisasi fasilitas pengolahan hingga pengembangan teknologi baru yang lebih ramah lingkungan.

Pramono pun optimistis, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat, persoalan sampah Jakarta dapat segera menemukan solusi yang lebih berkelanjutan.

"Saya meyakini ini bisa segera tertangani," pungkasnya.