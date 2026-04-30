Hadapi Tuan Rumah Denmark, Tim Uber Indonesia Bakal Curi Poin di Tunggal

(Foto: Antara)

Tim Uber Indonesia mewaspadai keuntungan bermain di kandang yang dimiliki tuan rumah Denmark saat kedua tim bertemu pada perempat final Piala Uber 2026 di Forum Horsens.

Kapten tim Indonesia Putri Kusuma Wardani mengatakan Denmark memiliki kekuatan yang merata, terutama di sektor tunggal, sehingga tim Merah Putih tidak boleh lengah sejak awal pertandingan.

"Bisa dibilang kekuatan Denmark merata terutama di semua tunggalnya yang memiliki skill dan kemampuan cukup bagus. Namun yang terpenting kami tidak mau menganggap Denmark di bawah, tetap harus waspada," kata Putri.

Dia menegaskan Indonesia harus tampil penuh semangat sejak laga pembuka hingga terakhir."Dari pertandingan pembuka sampai nanti selesai harus semangat terus, pantang menyerah, enjoy, dan lebih mati-matian," ujarnya.

Putri juga memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur setelah menjalani sesi latihan terakhir menjelang pertandingan."Alhamdulillah semuanya persiapannya baik, semuanya latihan dengan baik juga. Siapapun yang diturunkan saya yakin sudah yang terbaik dan siap," kata dia.

Selain kekuatan lawan, Putri menyebut dukungan publik tuan rumah berpotensi menjadi tambahan motivasi bagi Denmark untuk tampil lebih lepas. Karena itu, ia meminta rekan-rekannya tetap fokus sepanjang laga.

Sementara itu, pelatih tunggal putri Indonesia Imam Tohari menilai sektor tunggal pertama akan menjadi penentu peluang Indonesia untuk merebut tiket semifinal.

"Memang kekuatan tim Denmark ada di tiga tunggalnya yang sudah sering wara-wiri di turnamen Super 500 ke atas. Akan tetapi saya berharap kami bisa setidaknya mengambil dua poin," kata Imam.

Dia memprediksi Denmark menurunkan Mia Blichfeldt sebagai tunggal pertama untuk menghadapi Putri Kusuma Wardani.

"Menurut saya tunggal pertama ini memang kunci dari tim Indonesia sebagai pembuka jalan. Mungkin Denmark akan menurunkan Mia Blichfeldt dan berhadapan dengan Putri," tutur Imam.

Imam menambahkan catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa dijadikan acuan karena atmosfer turnamen beregu berbeda dengan turnamen individu.

"Terakhir bertemu di All England tapi saat itu Mia mengalami cedera, sebelumnya lagi di final Hylo Open 2025 Putri kalah. Tapi sekali lagi, ini turnamen beregu jadi hal itu tidak bisa jadi patokan," kata dia.

Laga Indonesia kontra Denmark dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18.00 waktu setempat.

Pada partai perempat final lainnya, China menghadapi Malaysia, Jepang bertemu Thailand, dan Korea Selatan melawan Taiwan. Jika lolos ke semifinal, Indonesia akan menghadapi pemenang laga Korea Selatan kontra Taiwan.