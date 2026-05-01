Hadiah May Day dari Prabowo: Perlindungan Awak Kapal, Ojol, hingga Kampung Nelayan

Presiden Prabowo Subianto pidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). (Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)

menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026, terkait ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 tentang perlindungan awak kapal perikanan.

“Ada satu lagi hadiah untuk buruh, saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden 25/2026 tentang gratifikasi konvensi internasional labour organisation nomor 188. Untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan,” ujar Prabowo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026)

Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan mulai tahun ini. Program tersebut diklaim sebagai upaya besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kita tahun ini, akan meresmikan 1.386 kampung nelayan, pertama kali dalam sejarah NKRI, nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan, tahun depannya lagi 1.500, semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya, dengan anak dan istri. 20 juta lebih rakyat indonesia hidupnya akan lebih baik, akan lebih sejahtera, yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, kita bikin pabrik es di kampung nelayan,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo juga mengungkapkan telah menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pekerja transportasi online.

“Saudara sekalian kita juga mengatur saya juga telah tanda tangan peraturan presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online,” ucap Prabowo.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, perlindungan kesehatan, hingga peningkatan porsi pendapatan bagi pengemudi.

“Yang tadi saya bicara hrs diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi, sekarang minimal menjadi 92 persen untuk pengemudi,” tutur Prabowo.