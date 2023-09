Hadir di IIMS 2022, Honda Tebar Promo \'Ketupat Lebaran\'

Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 jadi momentum bagi Honda Prospect Motor (HPM) untuk menghadirkan sejumlah program penjualan menjelang Lebaran sekaligus sebagai ajang pamer model-model anyar, termasuk All New Honda HR-V yang baru saja meluncur pekan lalu.

Bertajuk 'Ketupat Lebaran', program penjualan Honda di IIMS 2022 meliputi DP ringan mulai dari 10 persen, bunga rendah mulai 0 persen, dan cicilan ringan mulai Rp2 juta. Lalu ada program kredit dengan tenor hingga tujuh tahun, lucky dip hingga ratusan juta rupiah, dua motor, dua smartphone 5G, 22 smartphone 4G, dan 222 voucher bahan bakar.

Selain itu, terdapat pula program purna jual seperti bebas biaya perawatan berkala jasa dan parts sampai 50.000 km atau empat tahun.

"IIMS 2022 hadir di waktu yang sangat baik, terutama menjelang musim Lebaran di mana biasanya permintaan pasar otomotif meningkat. Karena itu, kami menyambut ajang ini dengan menawarkan berbagai program penjualan yang akan memberikan keuntungan lebih sekaligus semakin meringankan konsumen untuk memiliki mobil Honda," kata Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy.

"Selain itu, kami percaya berbagai model terbaru Honda seperti All New Honda HR-V dan All New Honda BR-V kembali akan menjadi daya tarik bagi pengunjung di motor show kali ini," lanjut dia.

Menempati booth seluas 1.124 m2 yang terletak di Hall D2 Booth D8, JIExpo Kemayoran Jakarta, Honda memboyong 16 unit mobil untuk dipamerkan di gelaran yang berlangsung hingga 10 April 2022 ini.

Selain berbagai varian All New Honda HR-V, booth Honda juga menampilkan berbagai produk favorit seperti All New Honda BR-V dengan berbagai tipe dapat dilihat langsung oleh konsumen di 'Honda BR-V Zone'. Sementara di 'RS Zone', Honda menampilkan berbagai line-up varian RS Honda, termasuk All New Honda HR-V Turbo RS, Honda City Hatchback RS, dan All New Honda Civic RS.

Untuk kenyamanan konsumen, Honda juga menyediakan sebuah customer lounge yang nyaman dilengkapi dengan fasilitas banking untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen yang akan melakukan transaksi.

Untuk menjaga protokol kesehatan di area booth, Honda menerapkan sistem antrian digital, dimana terdapat sensor yang akan membatasi jumlah pengunjung di dalam booth serta menghitung jumlah pengunjung yang masuk dan keluar secara aktual serta hand sanitizer yang tersebar di sejumlah titik.

Selain itu, Honda juga menghadirkan Honda SENSING melalui sebuah virtual reality dan menyediakan After Sales Corner serta pengunjung booth Honda juga dapat menikmati kopi dan minuman lain yang disuguhkan oleh Dreams Cafe.

Berikut daftar 16 mobil yang menjadi display di booth Honda di IIMS 2022:

1. All New Honda HR-V Turbo RS2. All New Honda HR-V Turbo RS3. All New Honda HR-V SE CVT4. All New Honda HR-V E CVT5. New Honda Brio Satya E CVT6. New Honda Brio RS7. New Honda Brio RS8. Honda City Hatchback RS9. All New Honda BR-V E CVT10. All New Honda BR-V Prestige CVT11. All New Honda BR-V Prestige CVT12. All New Honda BR-V Prestige with Honda SENSING13. New Honda CR-V Black Edition14. New Honda CR-V 1.5L15. All New Honda Civic RS16. Honda SUV RS Concept.