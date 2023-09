Hadir di JIEXPO, Industri Mamin dan Hotel Genjot Pemulihan Ekonomi

Mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca-COVID-19, pameran Food & Hotel Indonesia (FHI) bakal kembali digelar pada 26-29 Juli 2022 di Jakarta International Expo (JIEXPO). Pada tahun sebelumnya, kegiatan ini diadakan secara virtual alias online saat pandemi global masih ganas-ganasnya.

Data tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri ini mencapai 2,54%. Angka ini tercatat lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya mencatat pertumbuhan 1,58%.

FHI edisi ke-16 di tahun ini mengajak para pelaku bisnis nasional untuk bersinergi secara global melalui pameran dagang internasional produk supply perhotelan (Hospitality) dan makanan & minuman alias food & beverages atau F&B terdepan di Indonesia.

Pameran dua tahunan yang sudah berjalan selama 28 tahun ini menjadi bukti komitmen jangka panjang dari PT Pamerindo Indonesia sebagai penyelenggara dalam mendukung akselerasi pertumbuhan industri perhotelan dan F&B yang berkelanjutan di Indonesia.

FHI menjadi pameran dagang internasional yang dapat meningkatkan akses pasar global dan mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Industri F&B sendiri menjadi salah satu indutri yang tetap tumbuh di masa pandemi global Covid-19.

FHI 2022 diselenggarakan bersama dengan ajang Hotelex Indonesia dan Speciality Food Indonesia serta turut bergabung Retail Indonesia. Pelaksanaan yang bersamaan menjadikan FHI kali ini sebagai pameran dagang produk supply perhotelan dan F&B terbesar di Indonesia.

Memberikan akses global bagi customer ke lebih dari 140 perusahaan manufaktur, distributor, dan retail unggulan dari 12 negara peserta pameran, FHI 2022 diharapakan dapat mewadahi lebih banyak pelaku usaha industri perhotelan dan F&B untuk menjalin bisnis yang berkelanjutan.

Baca Juga: 10 Wabah Penyakit Paling Mematikan di Dunia Sepanjang Sejarah Manusia

Hingga saat ini, telah bergabung exhibitor dari perusahaan penyedia produk supply F&B seperti Chefmate, Monin, Toffin, Dilmah, Bertolli, Anchor, Lamb Weston, Nestle, Tokusen Wagyu Beef, Skippy, Bacardi, Kin, Diamond, Greenfield dan masih banyak lagi.

Selain itu, beragam perusahaan produk supply perhotelan dan perlengkapannya juga telah tercatat sebagai exhibitor seperti King Koil, Spring Air, Lady Americana, GEA Getra, Nayati, Sango Hospitality, Modena, Saint James, Vivere, Zen Porcelain, Moka POS, Riedel, Unilever, Maspion dan lain sebagainya.

Juanita Soerakoesoemah, Event Director FHI mengungkapkan, beragam perusahaan internasional yang bergabung dalam FHI 2022 memberikan kesempatan bagi pelaku bisnis perhotelan dan F&B nasional untuk dapat melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis melalui pengembangan pasar secara global.

“FHI telah menjadi pelopor bagi perusahaan yang ingin memperluas jangkauan pasar global hingga melintasi perbatasan dunia melalui penyediaan akses jejaring ke produsen, supplier, dan distributor unggulan di bidang perhotelan dan F&B. FHI juga memberikan kesempatan bagi perusahaan internasional untuk dapat memasuki pasar perhotelan dan F&B Indonesia yang berkembang pesat dan menguntungkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Juanita menjelaskan bahwa FHI tetap menghadirkan program Business Matching agar para customer dapat melakukan pertemuan dan menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan peserta pameran secara private. Program ini dapat memfasilitasi customer menciptakan jejaring bisnis sambil berkesempatan untuk belajar dari para professionals dan pemain terbaik di industri ini.

Tahun ini FHI kembali menghadirkan acara menarik seperti Culinary Talks (Cooking Masterclass, Food Talks, and Food & Beyond) oleh Associations of Culinary Professional (ACP); Indonesia Coffee Event oleh Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) yang akan menggelar Indonesia Barista Championship dan Indonesia Brewing Cup Championship untuk mencari wakil Indonesia berkompetisi di ajang World Coffee Event; Wine Masterclass & Training oleh Indonesia Sommelier Association (ISA) chapter Jakarta; Pastry and Baking Challenge oleh Indonesia Pastry Alliance (IPA); dan Gelato Workshop & Class oleh Espresso Italia.

Selain beragam acara dan kompetisi bidang F&B, FHI 2022 turut mendukung promosi produk F&B lokal salah satunya kopi. SCAI menghadirkan Coffee Village yang memberikan pengalaman bagi pengunjung FHI dan penonton kompetisi untuk dapat mencicipi langsung hasil racikan kopi dari para peserta. Daryanto Witarsa sebagai Ketua Umum SCAI 2022 mengatakan bahwa FHI sebagai pameran dagang terbesar untuk produk supply perhotelan dan F&B di Indonesia menjadi sarana yang tepat untuk kehadiran Coffee Village.

Baca Juga: 11 Virus Paling Berbahaya dan Mematikan di Dunia Sepanjang Sejarah

"Kami menghadirkan all-star experience bar di area Coffee Village selama pameran FHI 2022, dimana seluruh peserta kompetisi diwajibkan menyajikan kopi ke penonton dan pengunjung sehingga dapat menciptakan pengalaman langsung meminum kopi hasil racikan peserta. Lalu, pengunjung juga dapat langsung membeli produk kopi yang disajikan pada area showcase produk," terangnya.

FHI juga dihadirkan untuk mendukung terwujudnya peta jalan Making Indonesia 4.0 di tahun 2030 melalui pengembangan sektor industri F&B yang mampu berkontribusi secara konsisten dan signifikan terhadap PDB industri nonmigas nasional. Pada FHI 2022 dihadirkan FHI Digital Showroom, sebuah katalog penyedia produk F&B dan Perhotelan berbasis digital yang didukung oleh Saladplate.

Fasilitas etalase produk berbasis online ini memberikan akses 24/7 yang dapat membuka peluang bagi perusahaan dan pelaku bisnis dalam memperluas pasar secara global. Tahun 2021 lalu, FHI pun telah berhasil memfasilitasi 160 pertemuan bisnis dan terjalinnya 1.725 kontak relasi dari penyelenggaraan FHI VirtualHub secara online.

PT Pamerindo Indonesia sebagai bagian dari Informa Markets menghadirkan FHI sebagai sustainable event yang berfokus pada tiga pilar tujuan utama yaitu memberikan inspirasi pengembangan sustainability dalam mencapai tujuan bisnis, bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan bertanggung jawab secara sosial di semua kegiatan acara yang dijalankan.

Untuk itu selama FHI 2022 diupayakan tindakan yang dapat menjaga keberlanjutan bagi lingkungan antara lain penghematan energi melalui penggunaan listrik yang terbarukan, pengurangan penggunaan kertas, serta penggunaan produk yang berbahan dasar ramah lingkungan.

Berkontribusi sosial bagi masyarakat, FHI bekerjasama dengan Association of Culinary Professionals (ACP) membagikan buku panduan memasak kepada murid sekolah kejuruan dan universitas jurusan tata boga serta mengajak para guru mengikuti kegiatan Culinary Talks yang dihadirkan ACP.

Selain itu, FHI turut mendukung pengrajin lokal dari Yayasan Darius Tobing (Paisley Things Jakarta) yang membuat produk guna daur ulang berbahan baku limbah. Dukungan ini dapat membantu mengurangi limbah perkotaan, menciptakan industri berbasis rumah tangga dengan peluang pendapatan berkelanjutan dan menghasilkan produk estetika buatan tangan berkualitas tinggi.

Baca Juga: Biaya Logistik Turun Jadi Sembilan Persen Bisa Terwujud Tahun 2045

Seluruh pelaku bisnis dan penggiat di bidang Perhotelan dan F&B diharapkan untuk dapat hadir dan berinteraksi langsung dengan ratusan perusahaan di industri ini yang telah bergabung menempati JIEXPO selama pameran FHI 2022.