Hadiri Antalya Diplomacy Forum 2026, RI Bawa Isu Palestina dan Geopolitik Timur Tengah

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang (kedua kiri) dan Vahd Nabyl Achmad (kedua kanan) bersama Direktur Informasi dan Media Hendra Oktavianus (kiri) dan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Heni Hamidah (kanan) menyampaikan keterangan pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Indonesia memastikan partisipasinya dalam ajang diplomasi internasional Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2026 yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 17-19 April 2026. Meski terjadi perubahan delegasi di tingkat puncak, komitmen Jakarta dalam menyuarakan isu-isu global tetap konsisten.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Yvonne Mewengkang mengonfirmasi bahwa Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama akan mewakili Indonesia dalam rangkaian agenda tersebut.

"Duta Besar LBBP RI untuk Republik Turki akan mewakili Menteri Luar Negeri RI pada pertemuan Group of Eight (D-8) yang rencananya juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara anggota lainnya," ujar Yvonne melalui keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Fokus Isu Palestina dan Timur Tengah

Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum bergengsi ini membawa misi strategis. Pembahasan utama yang menjadi prioritas Indonesia adalah kelanjutan proses perdamaian Palestina serta dinamika geopolitik terkini di kawasan Timur Tengah.

"Indonesia akan terus memastikan peran aktifnya dalam keberlanjutan pembahasan proses perdamaian Palestina dan isu geopolitik terkini di Timur Tengah," tegas Yvonne.

ADF 2026 sendiri merupakan platform diplomasi tahunan milik pemerintah Turki yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan global—mulai dari tokoh politik, organisasi internasional, akademisi, hingga kalangan bisnis—untuk mendiskusikan tantangan dunia dan kawasan.

Arahan Strategis Presiden

Sedianya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono dijadwalkan hadir langsung untuk menjadi pembicara dalam sesi panel mengenai kerja sama ASEAN. Selain itu, Menlu Sugiono juga telah direncanakan untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan mitra dari negara sahabat.

Namun, rencana tersebut urung terlaksana. Yvonne menjelaskan bahwa ketidakhadiran Menlu RI disebabkan oleh adanya arahan langsung dari Presiden RI.

"Adanya arahan strategis dari Presiden RI yang mengharuskan Menlu RI untuk tetap berada di Jakarta," jelas Yvonne tanpa merinci lebih lanjut agenda domestik yang dimaksud.

Meskipun delegasi diwakili oleh Duta Besar, Kemlu RI memastikan bahwa hubungan diplomatik Indonesia dengan Turki, baik dalam kerangka bilateral maupun kerja sama ASEAN, tetap menjadi prioritas. Kehadiran RI di ADF 2026 juga menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap Turki yang saat ini tengah berproses menjadi mitra wicara baru ASEAN.

Dinamika global yang kian menantang menuntut kehadiran aktif Indonesia di berbagai forum internasional, dan Antalya Diplomacy Forum menjadi salah satu panggung krusial bagi Jakarta untuk menancapkan pengaruhnya dalam isu-isu perdamaian dunia.