Hadirkan Destinasi Wisata untuk Car Enthusiast, Road to OLX Autos IMX 2022 Berlangsung Meriah di Medan

Rangkaian ke-4 Road to OLX Autos Indonesia Modification Expo (IMX) 2022: Autoday Indonesia sukses digelar meriah akhir pekan lalu.

Berlokasi di Katamso Land, Medan, Sumatera utara, ajang pemanasan OLX Autos IMX 2022 ini dikemas dalam gelaran satu hari pada 29 Mei 2022 mulai pukul 08.00 hingga 21.00 WIB sebagai rangkaian menuju acara puncak pada OLX Autos IMX 2022 ‘The Indonesian Kalcer’ pada 1-2 Oktober 2022 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC).

Menggandeng acara otomotif lokal Autoday Indonesia yang merupakan agenda tahunan skena modifikasi di pulau Sumatera, wujud kolaborasi ini terjalin harmonis dengan tujuan menstimulasi industri otomotif mencakup car community & car enthusiast dalam naungan Indonesia Community (IC) & Sabrom menyambut geliat industri di masa pasca pandemi.

Menariknya, bukan hanya dihadiri oleh pencinta industri otomotif dan aftermarket. Bahkan, acara ini menjadi destinasi wisata akhir pekan untuk keluarga juga hadir dari domisili Sumatera Utara. Sementara dari sisi ekonomi, penjualan produk aftermarket dan lifestyle dari OLX Autos IMX Pop-up Market terlihat diserbu beberapa pecinta otomotif kota Medan.

Pemilihan acara strategis di Katamso Land juga ikut mendorong nilai ekonomi penjual booth kuliner yang tersedia di lokasi Foodcourt.

Acara Road to OLX Autos IMX 2022: Autoday Indonesia dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah dan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman serta segenap perwakilan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumatera Utara.

Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mengatakan bahwa gelaran Road to OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo 2022 merupakan kegiatan kreatif untuk generasi muda.

"Semakin banyak kegiatan otomotif, maka akan semakin berpotensi membangkitkan pemulihan ekonomi kreatif untuk para pelaku industri otomotif dan aftermarket. Selain itu kegiatan seperti ini juga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata otomotif yang mampu mendatangkan wisatawan untuk datang ke kota Medan," ujarnya.

Ijeck juga menambahkan, kegiatan seperti ini harus terus didukung agar lebih sering digelar dengan skala yang lebih besar ke depannya. Karena, menurutnya, selain menjadi ruang untuk berekspresi bagi anak muda, acara ini juga dapat meningkatkan roda ekonomi khususnya di Sumatera Utara.

Sementara itu, IMX Project Director Andre Mulyadi mengatakan, kolaborasi Road to OLX Autos IMX 2022 dengan acara otomotif Autoday Indonesia ini sukses mendatangkan para pegiat industri otomotif domisili Sumatera Utara. Hal ini menunjukan keanekaragaman gaya modifikasi di Sumatera utara khususnya Kota Medan, serta didukung komunitas yang solid menjadi sebuah upaya untuk berkontribusi mendorong Indonesia sebagai barometer industri otomotif di Asia Tenggara.

"Program konten menarik diantaranya Car Meet Up, Community Meetup, edukasi dan hiburan seputar industri otomotif dan modifikasi, serta belanja produk aftermarket dan lifestyle dengan harga mumpuni mampu menumbuhkan semangat kolaborasi menjelang gelaran puncak OLX Autos IMX 2022, 1-2 Oktober di JCC mendatang," ujar Andre dalam keterangannya kepada Inilah.com.

"Saat ini di setiap kota di Indonesia memiliki kreatifitas tersendiri melakukan personalisasi kendaraan. Terbukanya akses informasi luas, serta hadirnya acara otomotif yang melibatkan para KOL otomotif turut menunjang pertumbuhan pesat industri otomotif nasional. Di sisi lain, menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk menyiapkan banyak terobosan baru di masa depan yang menuntut sikap adaptif dan terbuka terhadap perubahan," lanjut dia.

Road to series ke-4 ini turut merangkul para pegiat industri di Sumatera Utara meliputi produsen kendaraan, industri aftermarket, modifikator, hingga pelaku industri lifestyle.

"Kami (IMX) berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin, ke depannya seri Road to OLX Autos IMX 2022 akan terus menggandeng lebih banyak kerjasama dengan para pelaku industri otomotif guna berkolaborasi memberikan ruang apresiasi lebih luas, terutama pelaku industri otomotif dan lifestyle di ranah lokal karena memasuki masa pasca pandemi saat ini pemulihan sektor ekonomi jadi fokus utama dengan menghidupkan kembali sejumlah gelaran otomotif di ranah lokal hingga skala nasional," terang Andre.

Di kesempatan yang sama, Director Marketing OLX Indonesia Sandy Maulana mengatakan, animo keseruan acara tersaji dari keberagaman gaya modifikasi roda empat yang berasal dari sentuhan tangan kreatif para pelaku industri.

"Di setiap ajang pemanasan menuju puncak acara OLX Autos IMX 2022 akan sangat menunjukan keterlibatan aktif dari generasi muda di tiap kota dalam menghadirkan beragam gaya modifikasi yang proper dan fungsional. Hal ini tentunya menunjukan geliat baru untuk industri otomotif khususnya pasar mobil bekas yang kerap dijadikan objek untuk dimodifikasi dan tentunya bisa berkontribusi terhadap tumbuhnya sektor ekonomi saat ini," ujar Sandy.

Car Enthusiast & Community Meet-Up

Berkolaborasi dengan acara Autoday Indonesia, dan Indonesia Community (IC) yang merupakan forum komunitas dan klub otomotif terbesar saat ini di Indonesia. Road to OLX Autos IMX 2022 seri ke-4 ini berhasil menjadi wadah berbagai komunitas untuk berkumpul, bertukar ide, serta mempererat jejaring di Industri otomotif Indonesia.

Selain itu, mengaktifkan ruang berkumpul komunitas mobil dengan mewujudkan kondisi heterogen dan kekeluargaan. Wujud apresiasi nyata untuk para car enthusiast tersebut juga dihadirkan melalui beberapa pemilihan mobil terbaik dari para peserta melalui pemilihan oleh juri dari NMAA, dan apresiasi dari Garasi Drift yang menentukan mobil modifikasi terbaik serta persembahan hadiah dari produsen sticker otomotif Max Decal.

Adapun deretan Top 10 NMAA Favourite terpilih di Road to OLX Autos IMX 2022: Autoday Indonesia diantaranya Honda Civic FD, Honda Jazz, Honda Accord, Ford Fiesta, Toyota Alphard, BMW 640i Convertible, Range Rover, Holden Belmont, dan Mercy E Class 300 (W212).

Selain itu dari kegiatan komunitas, di Kota Medan juga terpilih ‘Best Community’ yang didapatkan oleh komunitas Great Corolla Club Indonesia Chapter Medan.

Produk Aftermarket baru Hingga OLX Autos IMX Masterclass

Setiap ajang pemanasan hingga acara puncak, IMX secara konsisten menghadirkan muatan edukasi seputar industri otomotif, modifikasi dan lifestyle.

Menghadirkan sesi talkshow tentang industri modifikasi, gaya hidup dan tentunya sharing ilmu dalam bidang otomotif bertema ‘Finding the Best Modz Car’ yang diisi oleh pakar industri modifikasi otomotif dan car enthusiast yaitu Kenner (Belkote Paints), Indra Chandra (Goodfix Sticker), Hariawan Arif Maulana (Reviewer YouTube OLX Indonesia), Dipo Dwiki (Garasi Drift), Steven Robertus (Osram Indonesia), dan M. Alky (Sabrom).

Selama 60 menit sesi OLX Autos IMX Masterclass, para audiens yang sebelumnya melakukan pendaftaran mendapat wawasan seputar kiat pemilihan mobil bahan modifikasi berkualitas, perkembangan tren, hingga padu padanan gaya mobil modifikasi mengandalkan part aftermarket lokal berkualitas.

Selain itu, sejumlah tuner dan bengkel spesialis di Indonesia mengulas produk baru dalam sesi ‘coaching clinic’ kepada para anggota komunitas. Sesi ini bertujuan agar komunitas otomotif mendapat edukasi serta memperluas wawasan seputar produk aftermarket secara langsung.

Sesi ini juga turut membuka tanya jawab serta kuis berhadiah untuk para anggota komunitas maupun pengunjung umum yang hadir. Beberapa merek yang ikut serta dalam sesi ini di antaranya edukasi beragam varian dan tipe produk sticker Goodfix untuk diaplikasikan di kendaraan bermotor, dan pengenalan beragam produk cat otomotif Belkote Paints untuk melengkapi proses modifikasi khususnya untuk cat.

Penjualan Produk Melalui IMX Pop Up Market

Road to OLX Autos IMX 2022 series ke-4 ini juga menghadirkan berbagai promo aksesori aftermarket Goodfix, Seatbelt Hunter, Belkote Paints, Osram Indonesia, OLX Autos hingga brand lifestyle dari GarasiDrift.co yang menghadirkan program penjualan yang menarik.

Selain itu, sebagai bagian dari gaya hidup, IMX juga berkolaborasi dengan Indo Sneaker Team dimana para pengunjung dapat mengikuti sesi lelang sneaker yang berlangsung kompetitif untuk mendapat sneaker favorit.

Kalcer Streetwear 'The Lifestyle Magnet'

Para pengunjung Road to OLX Autos IMX 2022: Autoday Indonesia datang dengan tampilan outfit bervariasi sebagai terobosan baru dalam program ‘The Lifestyle Magnet’. Setiap pengunjung yang hadir berkesempatan meraih penghargaan The Best Dresscode dengan konsep ‘Kalcer Streetwear’.

Terlihat tingginya animo khususnya dari kalangan Gen Z menggunakan pakaian berkonsep streetwear lengkap dengan berbagai aksesorisnya merefleksikan unsur modifikasi otomotif dan gaya hidup terkini. Kota Medan memilih Dimas Ahza sebagai The Lifestyle Magnet, yang hadir dengan fashion ala street wear yang sangat trendy.

Bertabur Penghargaan dan Apresiasi

Sebagai upaya memberikan apresiasi tinggi terhadap insan modifikasi Sumatera Utara, IMX memberikan penghargaan kepada Toyota Alphard milik Yoelmen ACC Logistik sebagai NMAA Car Modified Favourite dan BMW 640i Convertible milik Sumitomo sebagai Garasi Drift Modified Favourite.

Selain itu yang paling dinantikan adalah pengumuman pemenang Golden Ticket NMAA TOP 50 OLX Autos IMX 2022 yang juga berhasil diraih oleh BMW 640i Convertible milik Sumitomo.

Dilanjut apresiasi lain ‘Top 10 Car Modified’, atau mobil modifikasi terbaik yang datang ke lokasi. Tampilan mobil yang di modifikasi dengan proper tersebut selaras dengan tingkat eksekusi pekerjaan menentukan poin penilaian dari Head Judges NMAA sekaligus salah satu anggota Dewan Komite NMAA, yakni Erwin M Chairudin.

Acara ini didukung oleh OLX Autos sebagai sponsor utama IMX 2022 serta produk cat otomotif Belkote Paints dan produk stiker buatan lokal Goodfix Aurocal sebagai Co-Sponsor IMX 2022.

Selain itu sejumlah partner dan produsen aftermarket juga turut mendukung acara ini di antaranya Black Stone, Osram Indonesia, INFIA & Dagelan, Garasi Drift, Yoong Motor Group Indonesia, Seatbelt Hunter, Sapphire Indonesia, Gorilla Flava, Max Decal Indonesia, Indo Sneaker Team (IST) dan Kiss FM Medan.

"Kami akan terus memberikan apresiasi tinggi dan juga terus mendorong industri modifikasi aftermarket di tiap kota yang akan disambangi. Ini bentuk nyata kami juga dari asosiasi di NMAA untuk terus memberikan ruang kreatif pagi anak-anak muda untuk terus berdampak di industri otomotif Nasional," tandas Andre.

OLX Autos IMX 2022 'The Indonesian Kalcer'

Semarak menuju perhelatan puncak OLX Autos IMX 2022 'The Indonesian Kalcer' akan berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center (JCC) pada 1-2 Oktober 2022 bakal menghadirkan sejumlah program khas IMX. Sebanyak 50 mobil modifikasi terbaik Indonesia hasil kurasi para kurator Internasional dalam IMX NMAA Top 50.

Selain itu OLX Autos IMX 2022 akan hadir dengan segudang konten seru khas, termasuk didalamnya konten digital khas IMX yaitu: Black Stone Live Modz Challenge 2022 yang akan kembali dihadirkan tahun ini dengan konsep penuh terobosan dan terbaru, IMX Garage Sale dan IMX Aftermarket Auction serta IMX Masterclass yang akan menghadirkan program edukasi khusus untuk para pecinta otomotif dan lifestyle.

Selain itu, tentunya berbagai suguhan gaya hidup yang akan mewarnai IMX mulai tahun ini, seperti Sneakers Auction, Die Cast Custom & Race Championship, Art Exhibition, NFT area yang tentunya akan memberikan keseruan tersendiri buat para pengunjung di Lifestyle arena IMX tahun ini.

"Hingga sekarang, kami masih terbuka produk aftermarket, produk lifestyle dan pabrikan otomotif lainnya jika ingin bersama-sama bergabung dan memajukan industri otomotif dengan cara kekinian melalui OLX Autos IMX 2022. Kami menyediakan berbagai penawaran menarik dengan berbagai paket promosi khas IMX dengan tampilan offline booth, edukasi, dan beragam program kreatif digital," tutup Andre.