Hadirkan Varietas Padi Unggulan, Kolaborasi PGN dan BRIN Perkuat Ketahanan Pangan di Pesisir

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Arif Satria (kedua dari kanan) saat meninjau budidaya Padi Biosalin di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Arif Satria menegaskan pentingnya penerapan teknologi berbasis riset di sektor pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan yang telah dicapai pemerintah saat ini.

Dia menyebut, budidaya padi varietas biosalin yang dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi lahan pertanian di wilayah pesisir menunjukkan hasil yang cukup efektif.

Meski lahan pertanian di pesisir mengalami peningkatan salinitas akibat intrusi air laut, banjir rob, serta perubahan iklim, kondisi tersebut sering kali memicu gagal panen.

"Keunggulan varietas Biosalin ini adalah mampu menghasilkan kurang lebih 9 ton per hektare dan memiliki masa tanam antara 84 hingga 107 hari. Yang tidak kalah penting, varietas biosalin ini memiliki kelebihan tahan terhadap hama penyakit dan mampu bertahan di lahan marginal," jelas Arif saat meninjau budidaya Padi Biosalin di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (24/4/2026).

Program ini merupakan kolaborasi dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero/PGN) Tbk dengan BRIN dan Pemkab Jepara. Hasil panen dari varietas biosalin ini melampaui target luas panen di tengah kondisi cuaca ekstrem. Dari target 20 hektare, realisasi panen mencapai 22 hektare.

Artinya, ketahanan program dalam menghadapi tantangan iklim sekaligus menunjukkan potensi pendekatan biosalin sebagai solusi adaptif bagi sektor pertanian di wilayah pesisir yang sering kali terdampak intrusi air laut.

Berdasarkan hasil panen kali ini, produktivitas rata-rata tercatat sebesar 7–9 ton per hektare. Dengan demikian, total produksi mencapai sekitar 176 ton gabah. Dari sisi ekonomi, capaian ini menghasilkan nilai sekitar Rp1,23 miliar, dengan asumsi harga gabah Rp7.000 per kilogram.

Arif menekankan, pengembangan varietas padi Biosalin bukan hanya untuk mendorong produksi, namun juga dapat dimaknai sebagai langkah mitigasi dan pemulihan pascabencana.

“Kami mendorong agar model seperti ini dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, inovasi berbasis riset benar-benar menjadi pendorong dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” ungkap Arif.

Division Head Corporate Social Responsibility PGN, Krisdyan Widagdo Adhi, menegaskan keterlibatan PGN dalam program ini merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Melalui program CSR PGN, perusahaan tidak hanya melakukan pendampingan secara intensif, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas serta transfer pengetahuan agar petani mampu mengadopsi praktik pertanian adaptif secara mandiri pada musim tanam berikutnya.

“Artinya, keberhasilan hari ini menjadi fondasi agar petani dapat terus berproduksi tanpa ketergantungan pada intervensi program di masa depan,” jelas Krisdyan.

Sementara itu, Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menilai keberhasilan ini merupakan momentum penting bagi penguatan ketahanan pangan daerah. Di mana program budidaya padi biosalin tidak hanya membantu menjaga produksi pertanian, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi petani untuk tetap berproduksi di tengah ketidakpastian iklim.

“Keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, sektor pertanian tetap bisa tumbuh dan memberikan nilai ekonomi, bahkan di tengah tekanan cuaca ekstrem,” kata Witiarso.

Selanjutnya, Witiarso memberikan apresiasi atas kolaborasi PGN dengan BRIN yang berhasil menghadirkan inovasi dan pendampingan nyata melalui program budidaya padi biosalin di Kabupaten Jepara.

"Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan kondisi lahan pesisir yang tadinya merupakan lahan tidur, justru bisa mendongkrak hasil panen petani. Kolaborasi ini tidak hanya mampu menjaga produktivitas pertanian tetapi juga memberikan harapan baru bagi para petani," pungkasnya.