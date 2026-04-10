Profil Haji Her, Crazy Rich Madura yang Sukses dari Industri Tembakau

Sabtu, 11 April 2026 - 06:00 WIB

Haji Her adalah “crazy rich” asal Madura yang berhasil meraih kesuksesan dari bisnis yang bergerak di industri tembakau.

Pria bernama lengkap Khairul Umum ini dikenal sebagai pengusaha dermawan yang kerap berbagai kepada masyarakat di berbagai kesempatan.

Sekilas tentang Haji Her Madura

Khairul Umum, atau yang lebih akrab disapa Haji Her, adalah pengusaha sukses kelahiran Pamekasan, 25 November 1981.

Di tanah kelahirannya, ia dijuluki sebagai crazy rich Madura berkat keberhasilannya membangun bisnis di industri tembakau.

Haji Her adalah pemilik sekaligus CEO Bawang Mas Group yang bergerak di produksi rokok, serta Bento Group Indonesia yang mengelola jaringan kuliner, salah satunya Bento Kopi.

Selain sibuk berbisnis, ia juga mengemban amanah sebagai Ketua Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau Madura (P4TM).

Melalui organisasi ini, Haji Her membuat terobosan dengan memutus rantai tengkulak demi memberikan harga yang lebih adil bagi para petani.

Langkah yang dibuatnya mendapat respon positif, karena para petani dapat menjual hasil panennya di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp45.000 per kilogram.

Haji Her dikenal sebagai seorang pengusaha yang punya koleksi mobil mewah yang tersimpan di rumahnya.

Salah satu koleksi yang dibanggakannya adalah mobil bekas kepresidenan Gus Dur, Kia Enterprise V6 yang dibelinya seharga Rp350 juta.

Karena kekagumannya pada sosok Gus Dur, ia sering menolak tawaran dari pihak lain yang bersedia membelinya seharga Rp4 miliar.

Crazy Rich Madura yang Dikenal Dermawan

Dikenal sebagai crazy rich yang punya koleksi mobil mewah dan rumah bak istana, rupanya Haji Her juga dikenal sebagai sosok dermawan yang sering berbagi kepada sesama:

1. Zakat dan Santunan Bernilai Fantastis

Pada Maret 2026, Haji Her menggelontorkan dana sebesar Rp45 miliar untuk menyantuni sekitar 4.000 yatim dan warga miskin di Pamekasan.

Setiap anak yatim menerima santunan antara Rp1 juta hingga Rp5 juta tanpa dokumentasi resmi, karena ia enggan memamerkan pemberiannya.

2. Pembangunan 1.000 Rumah

Melalui Bawang Mas centre (BMC), ia membangun kembali lebih dari 1.000 rumah tidak layak huni milik warga miskin di Pamekasan secara gratis tanpa syarat apapun.

3. Bantuan Untuk Palestina

Pada tahun 2024, Haji Her menyumbangkan Rp350 juta dari total donasi Rp500 juta yang dikumpulkan para pengusaha Pamekasan untuk bantuan kemanusiaan di Palestina.