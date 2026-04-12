Hamas Tegaskan Syarat Jeda Perang Gaza, Tolak Pelucutan Senjata

Ukuran Font Kecil Besar

Perkembangan terbaru gencatan senjata atau jeda perang di Gaza menunjukkan dinamika yang kian kompleks. Gerakan Hamas menegaskan sikap tegasnya terkait kelanjutan kesepakatan, khususnya pada tahap kedua yang dinilai penuh ketidakpastian.

Seorang sumber pimpinan di gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan delegasi negosiasi gerakan tersebut akan tiba di Kairo untuk mengadakan pertemuan terkait kesepakatan gencatan senjata, termasuk dengan perwakilan tinggi dari Dewan Perdamaian (BoP), Nikolay Mladenov.

Menurut informasi yang diterima inilah.com, Minggu (12/4/2026), dia menegaskan, tidak ada penetapan waktu akhir untuk memberikan respons terhadap usulan tahap kedua, serta menggambarkan situasi saat ini sebagai “sulit” akibat rencana Mladenov dan ancaman penjajah Zionis Israel terhadap Gaza.

Ia juga menegaskan, kabar mengenai adanya “batas waktu final” untuk memberikan respons adalah tidak benar, dan menyebutkan putaran baru negosiasi dengan para mediator akan segera dimulai di Kairo.

Gerakan Hamas tidak menyetujui rencana yang diajukan oleh Mladenov. Juru bicara sayap militer Brigade Izzuddin al-Qassam, Abu Ubaida, menegaskan, apa yang coba dipaksakan melalui para mediator merupakan hal yang sangat berbahaya.

Ia juga menekankan, gerakan perlawanan tidak akan menerima usulan pelucutan senjata, dan apa yang tidak bisa direbut dengan kekuatan tidak akan bisa diperoleh melalui meja perundingan.

Hamas menegaskan, tahap pertama wajib dijalankan penuh sebelum masuk ke tahap kedua. Fokus utamanya jelas yakni penghentian serangan dan pelanggaran.

Sumber internal menyebut, tidak ada kepercayaan terhadap tahap kedua tanpa komitmen nyata pada tahap pertama. Penjajah Zionis Israel dinilai kerap menghambat dan menjalankan kesepakatan sesuai kepentingannya sendiri.

Di sisi lain, faksi-faksi perlawanan menuntut jaminan segera masuknya Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza. Namun, usulan ini ditolak dengan alasan kekurangan dana.

Ia menegaskan, tolak ukur sesungguhnya ada pada kepatuhan Zionis Israel terhadap seluruh ketentuan tahap pertama.

Rincian Rencana dan Keraguan

Rencana Mladenov mencakup 12 poin dengan jadwal pelaksanaan selama 8 bulan, dimulai dari pengelolaan Gaza hingga penarikan pasukan penjajah Zionis Israel.

Namun, rencana tersebut mengaitkan penarikan dengan “pelucutan senjata”, yang menimbulkan keraguan di pihak perlawanan, terutama mengingat rekam jejak penjajah Zionis Israel dalam tidak mematuhi perjanjian.

Pejabat rezim Zionis Israel mengancam akan kembali ke perang dan memaksakan pelucutan senjata dengan kekuatan jika rencana tersebut gagal, sementara Hamas terus melakukan konsultasi di Mesir dan Turki untuk membahas masa depan gencatan senjata.

Sikap Hamas dan Jihad Islam

Hamas menuntut negara-negara penjamin untuk memaksa penjajah Zionis Israel melaksanakan kesepakatan secara penuh, termasuk penarikan pasukan dari Gaza.

Gerakan tersebut juga memperingatkan pernyataan Bezalel Smotrich terkait rencana pembangunan permukiman ilegal Yahudi dan menganggapnya sebagai bukti niat untuk menggagalkan kesepakatan.

Gerakan Jihad Islam menyatakan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan proyek ekspansionis yang berbahaya, dan menegaskan gerakan perlawanan akan tetap menjadi pilihan untuk menghadapi berbagai tindakan tersebut.