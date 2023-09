Hamil, Jessica Iskandar Pamer Video Singkat Cek Kandungan

Aktris Jessica Iskandar kini tengah berbahagia. Istri dari Vincent Verhaag itu saat ini tengah hamil.

Usai mengumumkan kabar bahagianya telah positif hamil, dia bersama suaminya memeriksa kandungannya ke dokter.

Pasangan suami istri itu memamerkan video singkat saat cek kandungan, pada akun instagram pribadinya @inijedar, Jakarta, Kamis, (18/11/2021).

Terlihat Jessica tengah berbaring dan di cek perutnya oleh seorang dokter dengan menggunakan alat USG (ultrasonografi). Kemudian, sang suami sibuk mengabadikan momen indah tersebut.

"Hello there! We’re so excited for you, little one!" tulisnya pada akun instagramnya tersebut.

Jessica tampak menggunaka baju putih dan suaminya menggunakan baju merah muda.

Sebelumnya, Jessica Iskandar telah mengumumkan kabar dirinya mengandung anak dari Vincent pada Senin, (15/11/2021). Dia juga mengumumkan kabar bahagia tersebut lewat akun instagramnya.

“We are expecting a baby! Selamat untuk keluarga kecil kita! Semoga dilancarkan dan dimudahkan jalannya atas berkah rejeki kehamilan ini,” tulis Jedar.

Pada foto tersebut, terlihat raut muka bahagia ditampilkan ibu dari El Barack Alexander. Vincent memeluk Jedar dari belakang dengan menampilkan hasil tes kehamilan yang dia pegang.

Jedar dan Vincent menikah pada Jumat, (22/11/2021). Awalnya, Jedar pernah mengaku tidak berniat untuk menjalin hubungan dengan Vincent.

Karena, Jedar merasa bertemu Vincent di saat-saat bukan pada keadaan terbaiknya. Saat beberapa momen, Vincent melihat Jedar jatuh dan bangkit lagi untuk mencintai diri sendiri dan kemudian bisa membuat hati untuk orang lain.

Akhirnya, hubungan Jedar dan Vincent diawali pertemanan. Dari rasa nyaman yang dirasakan Jedar timbulan cinta. Kemudian, akhirnya mereka berpacaran, selanjutnya bertunangan dan akhirnya menikah.