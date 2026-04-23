Hammersonic 2026 Jadi Private Party, Promotor Siap Balikin Duit Tiket 100%

Ukuran Font Kecil Besar

Kabar mengejutkan datang dari panggung metal terbesar di Asia Tenggara. Hammersonic Festival 2026 yang semula direncanakan sebagai pesta besar bagi ribuan Hammerhead, kini resmi berganti haluan menjadi private party dengan kapasitas penonton yang sangat terbatas.

Meski skalanya berubah drastis, ada kabar baik bagi kamu yang sudah memegang tiket: Ravel Entertainment menjamin pengembalian dana (refund) secara utuh 100 persen!

Tanggung Jawab Penuh Ravel Entertainment

Keputusan berani ini diambil langsung oleh CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy. Melalui unggahan di Instagram resminya pada Kamis (23/4/2026), ia menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga martabat festival dan seluruh pihak yang terlibat, menyusul dinamika global yang kurang kondusif belakangan ini.

"Saya akan merefund penuh 100 persen bagi seluruh pemilik tiket Hammersonic Festival 2026. Proses refund akan dilakukan mulai minggu depan," tegas Ravel.

Artinya, bagi kamu yang sudah sempat membeli tiket untuk gelaran di PIK 2 nanti, tidak perlu khawatir uangmu hangus. Kamu hanya perlu bersiap memantau prosedur resminya pekan depan.

Situasi Timur Tengah?

Perubahan mendadak ini ternyata bukan tanpa alasan. Memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan dampak domino pada industri musik dunia. Beberapa band besar yang sedianya menjadi headliner terpaksa mundur, sehingga konsep festival besar dirasa tidak lagi memungkinkan untuk dipaksakan.

Masih Mau Datang? Harus Lewat Jalur "Undangan"

Meski penjualan tiket resmi sudah ditutup total, harapan para Hammerhead untuk tetap hadir belum sepenuhnya sirna. Hammersonic 2026 akan tetap berjalan pada 2-3 Mei 2026, namun hanya untuk mereka yang memegang official invitation.

Ingin jadi salah satu yang beruntung? Ravel memberikan kode bahwa undangan terbatas ini bisa didapatkan dengan cara mengirimkan pesan langsung (DM) ke akun Instagram @hammersonicfest.

Langkah refund total ini tentu patut diapresiasi sebagai bentuk profesionalisme promotor di tengah kondisi yang sulit. Jadi, tetap pantau akun resmi mereka ya supaya nggak ketinggalan info teknis pengembalian uangmu!