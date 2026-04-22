Hantam Nantes 3-0, Kvaratskhelia Bawa PSG Makin Kokoh di Puncak Ligue 1

Paris Saint-Germain (PSG) semakin tak tergoyahkan di singgasana klasemen Ligue 1 Prancis. Tampil di hadapan publik sendiri di Stadion Parc des Princes, Paris, Rabu (22/4/2026) malam waktu setempat, Les Parisiens sukses melumat tamunya, Nantes, dengan skor meyakinkan 3-0.

Khvicha Kvaratskhelia tampil sebagai bintang lapangan dengan memborong dua gol, sementara satu gol tambahan dicetak oleh Desire Doue.

Kemenangan krusial ini memantapkan posisi PSG di pucuk pimpinan dengan raihan 66 poin dari 29 pertandingan. Mereka kini menjaga jarak aman empat poin dari Lens yang menguntit di peringkat kedua.

Di sisi lain, kekalahan ini membuat nasib Nantes makin merana, tertahan di zona merah peringkat ke-17 dengan koleksi 20 poin dari 30 laga.

Dominasi Tuan Rumah Sejak Menit Awal

PSG langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit tanda laga dimulai. Tuan rumah tak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Pada menit ke-13, eksekusi penalti dingin Kvaratskhelia sukses memperdaya pertahanan Nantes.

Unggul satu gol membuat lini serang PSG makin agresif. Ousmane Dembele nyaris menggandakan keunggulan, sayang tembakan kerasnya masih mampu dimentahkan dengan gemilang oleh kiper Nantes, Anthony Lopes.

Nantes sejatinya sempat mengejutkan publik Paris saat Louis Leroux berhasil menggetarkan gawang tuan rumah. Namun, asa tersebut kandas seketika setelah wasit yang berkonsultasi dengan Video Assistant Referee (VAR) menganulir gol itu karena posisi Leroux sudah terperangkap offside.

Mengunci Kemenangan di Babak Kedua

Lolos dari ancaman, PSG membalas lewat skema serangan yang rapi. Memasuki menit ke-38, umpan matang Achraf Hakimi dari sisi sayap berhasil dikonversi dengan sempurna oleh Desire Doue untuk mengubah papan skor menjadi 2-0. Keunggulan ini bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap dikendalikan oleh skuad ibu kota. Petaka kembali menghampiri Nantes pada menit ke-51. Umpan terukur Ousmane Dembele diselesaikan dengan brilian oleh Kvaratskhelia, mencetak brace (dua gol) sekaligus mengunci kemenangan telak 3-0 bagi PSG hingga peluit panjang dibunyikan.