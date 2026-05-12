Hantavirus di Jakarta Dinilai Berpotensi Jadi Ancaman Senyap

Ukuran Font Kecil Besar

Ancaman Hantavirus di Jakarta kini tidak lagi sebatas dugaan awal. Data terbaru dari Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menunjukkan sudah ada empat kasus yang terdeteksi, dengan rincian tiga pasien telah sembuh dan satu orang masih berstatus suspek serta menunggu hasil laboratorium.

Di tengah perkembangan data tersebut, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, mengingatkan situasi ini tetap harus dipandang sebagai potensi ancaman, bukan sekadar kasus yang sudah terkendali.

"Ini bukan sekadar soal jumlah kasus yang kecil. Yang perlu diwaspadai adalah potensi penyebaran yang diam-diam, apalagi Jakarta memiliki mobilitas warga yang sangat tinggi," kata Justin, Selasa (12/5/2026).

Justin menilai langkah antisipasi harus difokuskan pada pelacakan riwayat pasien, pengawasan lingkungan, serta penguatan sistem deteksi dini di fasilitas kesehatan.

"Pasien yang masih suspek ini harus ditelusuri pergerakannya, kontaknya, dan lingkungannya. Jangan sampai ada celah yang membuat penularan tidak terdeteksi," tegasnya.

Justin juga menekankan pentingnya edukasi publik terkait pola hidup bersih dan pengendalian lingkungan, terutama untuk meminimalkan interaksi dengan sumber penularan seperti tikus.

Dengan kombinasi antara data kasus yang mulai terpetakan dan potensi risiko yang masih terbuka, DPRD menilai Jakarta tidak boleh lengah. Kewaspadaan dini dinilai menjadi kunci agar ancaman Hantavirus tidak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih luas.

Sebelumnya, Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan hingga kini belum ada penambahan kasus baru. Meski demikian, seluruh temuan masih dalam pemantauan ketat otoritas kesehatan.

"Dari empat kasus yang ditemukan, tiga sudah sembuh dengan gejala ringan. Satu orang masih suspek karena menunggu hasil pemeriksaan laboratorium," kata Ani di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ia menegaskan, status pasien tersebut belum bisa dinyatakan positif Hantavirus sebelum ada konfirmasi resmi dari hasil uji laboratorium.

Di sisi lain, Ani juga meluruskan persepsi publik bahwa Hantavirus bukanlah virus baru seperti Covid-19. Virus ini sudah lama dikenal dan secara rutin dipantau setiap tahun oleh otoritas kesehatan.

"Hantavirus ini virus lama, bukan baru. Selama ini memang sudah menjadi bagian dari pemantauan rutin," jelasnya.

Penularannya pun berbeda dengan penyakit pernapasan yang mudah menyebar antar manusia. Hantavirus umumnya ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, melalui air liur, urine, atau kotoran yang mencemari lingkungan. Selain itu, debu yang terkontaminasi juga bisa menjadi media penularan jika terhirup manusia.

Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat hanya varian Andes yang dapat menular antar manusia, dan sejauh ini varian tersebut belum ditemukan di Indonesia.

