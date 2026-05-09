Hantavirus Guncang Kapal Pesiar, Ahli Medis: Jangan Panik, Penularan tak Secepat COVID-19

Muncul wabah Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius. Meski demikian, ahli medis Belanda tegaskan penularannya tak secepat COVID-19. (Foto: channel4.com)

Ukuran Font Kecil Besar

Dunia medis kembali dikejutkan dengan kemunculan wabah Hantavirus di atas kapal pesiar MV Hondius. Meski sempat memicu kekhawatiran publik, para ahli kesehatan menegaskan bahwa karakteristik virus ini sangat berbeda dengan pandemi COVID-19 yang pernah melumpuhkan dunia beberapa tahun silam.

Kepala Unit Penyakit Menular di Leiden University Medical Centre (LUMC), Belanda, Karin Ellen Veldkamp, menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada tingkat transmisi atau daya tular. Hantavirus dinilai jauh lebih sulit berpindah antarmanusia dibandingkan virus corona.

"Tidak, tidak seperti itu (COVID-19). Virus ini tidak mudah menular dari orang ke orang," ujar Veldkamp dalam wawancara eksklusif dengan AFP, Kamis (7/5/2026).

Risiko Penularan tidak Masif

Meski otoritas kesehatan menduga telah terjadi transmisi di atas kapal MV Hondius, Veldkamp menekankan bahwa risiko penyebaran massal sangat kecil. Pola penularan Hantavirus yang cenderung lambat membuat potensi ledakan kasus seperti pandemi global menjadi tidak relevan.

"Kami tahu (penularan antarmanusia) itu mungkin terjadi dan kami menduga hal itu telah terjadi di kapal, tetapi ini tidak seperti Covid, (penularannya) jauh lebih sulit," tambah Veldkamp.

Saat ini, LUMC telah menerima satu pasien Hantavirus yang tiba pada Rabu (6/5/2026) malam. Pasien tersebut kini berada di ruang isolasi khusus dengan pengawasan ketat dari staf medis terlatih. Pihak rumah sakit memastikan fasilitas medis di Belanda sangat siap menangani kasus infeksi semacam ini dengan protokol pengendalian penyakit yang matang.

Protokol Isolasi dan Perawatan

Veldkamp menjelaskan bahwa pasien akan tetap berada dalam ruang isolasi selama gejala klinis masih muncul. Prosedur isolasi baru akan dicabut apabila kondisi fisik pasien telah membaik dan hasil uji laboratorium menyatakan negatif.

"Kami tidak tahu persis berapa lama seseorang dapat membawa virus tersebut. Namun, kami berasumsi bahwa setelah seseorang merasa lebih baik, mereka tidak lagi menular," jelasnya lebih lanjut.

Unit medis di Leiden sendiri sudah terbiasa menangani pasien dengan penyakit menular serupa, sehingga penanganan pasien Hantavirus kali ini merupakan bagian dari prosedur standar mereka.

Masyarakat Diminta Tetap Tenang

Veldkamp mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Ia menjamin sistem kesehatan Belanda memiliki kapasitas yang lebih dari cukup untuk menghadapi kemungkinan penambahan kasus.

Kesiapan ini tidak hanya terpusat di Leiden. Sejumlah rumah sakit lain di Belanda telah disiagakan dengan fasilitas isolasi dan tenaga ahli yang setara.

"Ada beberapa rumah sakit di Belanda yang bisa melakukan ini, sehingga kami bisa berbagi beban (perawatan) jika diperlukan," ujar Veldkamp mengakhiri penjelasannya.