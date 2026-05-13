Hantavirus Terdeteksi di Jawa Timur Sejak Januari!

Kasus Hantavirus terdeteksi di Jawa Timur! Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, dr Erwin Ashta Triyono menyebut kasus Hantavirus di wilayahnya bahkan sudah terdeteksi sejak Januari 2026.

Kasus ini terungkap setelah seorang pasien dewasa yang dirawat di RSUD dr. Soetomo Surabaya dinyatakan positif terinfeksi virus berbahaya tersebut. Kabar baiknya, pasien yang sempat berjuang melawan virus ini kini telah dinyatakan sembuh total.

"Kalau data dari Kemenkes ada satu pasien bulan Januari. Tapi pasiennya sudah baikan, sudah sembuh," kata dr Erwin kepada wartawan di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya, Rabu (14/5/2026).

Gejala Kencing Tikus

Penemuan kasus ini bermula pada Januari 2026 saat pasien masuk rumah sakit dengan diagnosis awal Leptospirosis (penyakit kencing tikus) karena mengalami gejala demam tinggi dan tubuh menguning.

Kemenkes langsung mendorong pihak rumah sakit untuk melakukan uji laboratorium penunjang, termasuk tes Hantavirus. Ternyata hasilnya positif. setelah mendapat perawatan tepat, pasien sudah membaik dan sudah sembuh.

Hingga saat ini, pihak Dinkes masih merahasiakan asal daerah pasien dewasa tersebut. Namun, dipastikan belum ada laporan mengenai temuan kasus baru di Jawa Timur.

Erwin mengatakan, hantavirus penularannya lewat tikus. Kebersihan pun menjadi kunci penting dalam kehidupan.

"Pokoknya jangan sampai kita terkontaminasi atau kontak dengan produk-produk yang terkontaminasi oleh tikus gitu aja. Itu yang lebih banyak. Meskipun belum terdeteksi ya antara penularan manusia ke manusia," urainya.

