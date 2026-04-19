Hantu Kegagalan Mulai Membayangi, Arsenal Terkapar di Markas Man City

Aroma kegagalan mulai tercium di kubu London Utara. Stadion Etihad kembali menjadi saksi bisu betapa tangguhnya mental juara Manchester City saat melumat Arsenal 2-1 dalam lanjutan Liga Premier Inggris, Minggu (19/4/2026). Hasil ini tidak hanya memangkas jarak poin, tapi juga melempar tanya besar: Apakah Arsenal akan tergelincir lagi seperti musim-musim sebelumnya?

Laga bertajuk title decider ini berjalan meledak sejak peluit pertama dibunyikan. Tuan rumah langsung menggebrak di menit ke-16 melalui aksi individu memukau Rayan Cherki. Pemain muda ini menari-nari melewati tiga bek Arsenal sebelum melepaskan sepakan melengkung yang gagal dijangkau David Raya. Skor 1-0, Etihad bergemuruh.

Namun, kegembiraan publik Manchester sempat terbungkam hanya dua menit berselang. Sebuah 'dosa' fatal dilakukan kiper Gianluigi Donnarumma. Berniat membuang bola saat ditekan Kai Havertz, tendangan kiper asal Italia itu justru mengenai badan Havertz dan memantul masuk ke gawang sendiri. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum, meski City berkali-kali membombardir pertahanan Meriam London.

Haaland Sang Penentu

Memasuki paruh kedua, tensi pertandingan kian mendidih. Arsenal sebenarnya punya peluang emas untuk berbalik unggul melalui skema serangan balik cepat. Namun, Havertz dan Gabriel Martinelli gagal memanfaatkan momentum akibat kegemilangan lini belakang City yang dikomandoi Nico O’Reilly.

Petaka bagi Arsenal akhirnya tiba di menit ke-65. Adalah Erling Haaland yang kembali menjadi momok menakutkan. Berawal dari kemelut di depan gawang, predator asal Norwegia itu dengan dingin menyambar bola liar untuk menaklukkan David Raya. Skor 2-1 mengubah konstelasi persaingan juara.

Arsenal mencoba segala cara di sisa waktu. Drama nyaris tercipta di masa injury time saat tandukan keras Havertz sudah mengarah ke gawang, namun tiang gawang menyelamatkan muka tuan rumah. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap tak berubah.

Klasemen Membara

Kekalahan ini menjadi sinyal bahaya bagi skuad asuhan Mikel Arteta. Meski masih memimpin klasemen dengan 70 poin, posisi mereka kini terancam serius. Manchester City yang membayangi di urutan kedua dengan 67 poin masih memiliki tabungan satu pertandingan.

Secara matematis, jika City menyapu bersih laga sisa, Arsenal terancam kembali gigit jari di tikungan terakhir. Publik sepak bola kini menanti, mampukah Arsenal menghapus stigma 'tukang terpeleset', ataukah sejarah kelam akan kembali terulang di akhir musim 2025/2026 ini?

Susunan pemain

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Nico O'Reilly, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes; Rodri (Nico Gonzalez 88'); Jeremy Doku (Savinho 88'), Bernardo Silva, Rayan Cherki (Phil Foden 85;), Antoine Semenyo (Nathan Ake 90+5'); Erling Haaland.

Arsenal: David Raya; Piero Hincapie, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Cristhian Mosquera (Ben White 74'); Declan Rice, Martin Zubimendi (Viktor Gyokeres 84'); Eberechi Eze (Leandro Trossard 74'), Martin Odegaard, Noni Madueke (Gabriel Martinelli 46'); Kai Havertz.

