Hanya Raih Satu Poin, Intip Posisi Kamboja dan Singapura di Klasemen Grup C AFF U-17 2026

Tangkapan layar siaran langsung aplikasi Vidio pertandingan Timnas Kamboja melawan Singapura pada laga babak penyisihan grup C Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu (11/4/2026) malam. (Foto: Antara/Naufal Ammar Imaduddin)

Timnas Kamboja dan Singapura harus berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol dalam pertandingan babak penyisihan Grup C Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sidoarjo, Sabtu (11/4/2026) malam.

Pada laga tersebut, babak pertama berlangsung dengan tempo sedang. Singapura mencoba menguasai bola sambil sabar membangun serangan ke area pertahanan Kamboja.

Namun demikian, Kamboja tidak tinggal diam dan sesekali mengancam melalui skema serangan balik cepat untuk menembus lini belakang Singapura.

Jual beli serangan pun tak terhindarkan, kedua tim kemudian meningkatkan intensitas permainan saat laga memasuki menit ke-30 dengan permainan yang semakin terbuka.

Sejumlah peluang berhasil diciptakan, termasuk dari lini depan Kamboja yang beberapa kali mengancam gawang Singapura yang dikawal Ilhan Hady.

Di sisi lain, Singapura juga memberikan respons dengan melepaskan tendangan jarak jauh, salah satunya melalui sepakan keras Erdy Thaqib dari luar kotak penalti yang masih belum membuahkan hasil.

Hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, skor imbang 0-0 tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, kedua tim masih mempertahankan tempo permainan sedang dengan saling berhati-hati dalam membangun serangan.

Meski demikian, Singapura sempat mendapatkan peluang emas setelah wasit menunjuk titik putih menyusul pelanggaran di area terlarang.

Namun, kesempatan tersebut gagal dimaksimalkan setelah eksekutor Lukyan Ye Yi Tan tidak mampu menuntaskan tugasnya dengan baik, usai tendangannya hanya membentur mistar gawang.

Memasuki menit ke-80, intensitas pertandingan kembali meningkat dengan kedua tim saling melancarkan serangan ke pertahanan lawan.

Sejumlah peluang tercipta, namun penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat peluang tersebut belum mampu dikonversikan menjadi gol.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor imbang tanpa gol 0-0 tetap bertahan.

Dengan hasil imbang tersebut, Kamboja dan Singapura berada di posisi kedua dan ketiga klasemen sementara, masing-masing dengan koleksi satu poin.

Pada pertandingan selanjutnya, Kamboja akan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Selasa (14/4) pukul 15:30 WIB, sementara Singapura akan melawan Australia pada hari dan tempat yang sama pukul 19:30 WIB.

Daftar susunan pemain:

Kamboja U-17: Vuthy Chhea (GK), Sokheang Mao, Sok Kryya Ly, Seito Ito, Cheaming Be, Arafin Savann, Horhong Chhai, Boty Poy, Odom Chhouk, Vatta Khat, Hanafi El

Pelatih: Khemrin Khek

Singapura U-17: Ilhan Hady Bin Mohamed Rezal (GK), Muhammad Zaki Bin Mohammad Jumlan, Muhammad Noor Aiman Bin Eszuan Shah, Erdy Thaqib Bin Mohammad Taha, Ayden Haziq Bin Muhammad Syaifuallah, Muhammad Aryan Sahib Bin Mohammad Imran Sahib, Ethan Joseph Varghese, Mohammad Adam Bin Mohammad Faizal, Aidan Bin Irfan, Aaryan Azraqi Bin Hermi, Muhammad Danish Irfan Bin Abdul Hazin

Pelatih: Ashraf Bin Ariffin