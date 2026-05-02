Hardiknas 2026: Kemenag DKI Jakarta Dorong Sekolah Jadi Rumah Kedua yang Aman

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menghadirkan wajah pendidikan yang lebih manusiawi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Momentum ini dijadikan pijakan untuk memastikan setiap sekolah dan madrasah di Jakarta tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga menjadi ruang ramah anak.

Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Adib, menyatakan bahwa Hardiknas harus menjadi ajang refleksi untuk menghidupkan kembali spirit pendidikan nasional yang memanusiakan manusia.

"Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional," ujar Adib saat memimpin upacara bendera di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Menghidupkan Spirit Asah Asih Asuh

Dalam amanatnya, Adib menekankan bahwa sekolah harus bertransformasi menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini penting agar potensi setiap individu dapat berkembang secara utuh tanpa merasa tertekan.

"Sekolah harus menjadi rumah kedua yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik," tegasnya.

Landasan filosofis Ki Hajar Dewantara melalui konsep asah, asih, dan asuh kembali ditekankan sebagai pilar utama dalam membangun karakter siswa. Menurutnya, pendidikan yang berkarakter adalah kunci untuk membentuk kepribadian peserta didik di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.

Digitalisasi dan Kesejahteraan Guru

Selain aspek karakter, pemerintah juga terus memacu langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa fokus utama yang disorot antara lain penerapan pembelajaran mendalam (deep learning), percepatan digitalisasi satuan pendidikan, hingga isu krusial mengenai peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

Adib mengingatkan bahwa keberhasilan agenda besar ini mustahil tercapai tanpa adanya kerja sama lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan pendidikan yang merata.

"Momentum Hardiknas ini harus kita jadikan penguat komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi semua," pungkasnya.