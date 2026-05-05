Harga Avtur Melejit 16 Persen dalam Sebulan Bikin Maskapai Nasional Tertekan

Industri penerbangan nasional kini sedang berada di ujung tanduk. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) melaporkan lonjakan harga bahan bakar pesawat atau avtur yang sangat signifikan, mencapai 16 persen hanya dalam kurun waktu satu bulan.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja, mengungkapkan bahwa harga avtur per 1 Mei 2026 yang dirilis Pertamina kembali meroket. Sebagai gambaran, di Bandara Soekarno-Hatta, harga avtur untuk periode 1-31 Mei 2026 dipatok sebesar Rp27.358 per liter.

"Harga tersebut naik 16 persen dibandingkan periode 1-30 April 2026 yang tercatat sebesar Rp23.551 per liter," ujar Denon dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Beban Ganda Kurs Dolar

Kondisi ini kian terjepit lantaran melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Padahal, mayoritas biaya operasional maskapai, mulai dari suku cadang hingga sewa pesawat, menggunakan mata uang Negeri Paman Sam tersebut.

Data per 4 Mei 2026 menunjukkan kurs dolar AS telah menyentuh angka Rp17.425. Angka ini naik 2,5 persen jika dibandingkan dengan posisi 1 April 2025 yang berada di level Rp17.017.

Dampak Konflik Geopolitik

Menurut Denon, konflik geopolitik yang terus membara di Timur Tengah menjadi biang kerok utama dari kekacauan harga minyak dunia dan fluktuasi kurs ini. Ia menegaskan, kenaikan harga avtur sangat memukul kondisi finansial perusahaan maskapai, baik domestik maupun internasional.

INACA menaruh kekhawatiran besar bahwa tekanan finansial yang bertubi-tubi ini akan mengganggu stabilitas konektivitas udara di Tanah Air. Jika tidak segera dicarikan solusi, sektor perhubungan udara dan perekonomian nasional terancam ikut terperosok.

"Kondisi finansial maskapai kembali tertekan akibat kenaikan harga avtur dan kurs dolar AS. Hal ini dapat mengganggu konektivitas perhubungan udara, sektor terkait, hingga perekonomian nasional," tegas Denon.