Harga Avtur Melonjak, Pemerintah Jaga Kenaikan Tiket Pesawat Kisaran 9-13 Persen

Pemerintah memperkirakan harga tiket pesawat akan mengalami kenaikan sebesar 9 hingga 13 persen. Lonjakan ini dipicu oleh harga avtur yang merangkak naik sebagai dampak dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kenaikan harga avtur sangat mempengaruhi biaya operasional maskapai sehingga penyesuaian tarif sulit dihindari.

"Untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13 persen. Jadi harga tiket di kisaran 9-13 persen," ujar Airlangga saat konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/4/2026).

Airlangga memaparkan bahwa tren kenaikan harga avtur juga terjadi secara global. Sebagai perbandingan, harga di Thailand mencapai Rp29.518 per liter dan di Filipina sebesar Rp25.326 per liter.

Kenaikan ini menjadi krusial karena komponen bahan bakar menyerap hingga 40 persen dari total biaya operasional maskapai nasional. Sebagai langkah antisipasi agar harga tidak melonjak terlalu tinggi, pemerintah memutuskan memberikan subsidi berupa pajak yang ditanggung negara.

"Yang pertama PPN ditanggung pemerintah, itu 11 persen untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri kelas ekonomi. Nah dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar Rp 1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan maka ini Rp 2,6 triliun," tuturnya.

Selain subsidi PPN, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada komponen fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat, baik jet maupun propeller.

"Dan kemudian disesuaikan lagi menjadi 38 persen, di mana ini sama untuk jet maupun propeller. Sebelumnya jet hanya 10 persen dan propeller 25 persen. Sekarang semuanya disesuaikan menjadi 38 persen. Jadi kalau kenaikan dari segi jet sekitar 28 persen dan untuk propeller 13 persen," pungkas Airlangga.