Harga Bapok Turun, Mendag Zulhas: Pasar Wonokromo Paling Murah

Lebaran mendekat, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan semakin tancap gas dalam memeriksa stok serta harga bahan pokok (bapok). Salah satunya di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur.

Saat blusukan di Pasar Wonokromo, Jumat (7/4/2023), Mendag Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menemui turunnya harga bapok. Sementara persediaannya aman. Penurunan kali ini adalah yang pertama kalinya dalam sejarah.

"Harga-harga mau lebaran tapi turun tadi lihat sendiri kan, daging Rp120 ribu, telur Rp27 ribu, bawang merah dan putih Rp30 ribu, Minyakita Rp14 ribu banyak, ayam yang terlalu murah Rp32 ribu, cabe rawit Rp25 ribu," kata Mendag Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, menuturkan harga bapok di Pasar Wonokromo menjadi yang termurah selama berkunjung ke Surabaya. Harga bapok secara nasional, rata-rata juga mengalami penurunan dan tidak ada kenaikan secara signifikan.

"Jadi di sini di Surabaya harga selama saya kunjungi di pasar di sini paling murah, artinya harganya terjaga dan terkendali, saya kira demikian, beras juga mulai turun demikian," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang pedagang di Pasar Wonokromo, Kamto mengatakan harga beras premium non subsidi banyak mengalami kenaikan per Senin (4/4) kemarin. Harga kulaknya Rp69 ribu per lima kilogram. "Sedangkan harga beras Bulog nggak naik, harganya masih Rp62 ribu. Stoknya masih banyak," ucapnya.

Seorang pedagang lainnya, Imrotul menyebut, harga ayam naik senilai Rp35 ribu per kilogram awal Ramadan lalu.Namun pertengahan jelang lebaran ini harganya sudah mulai stabil dan turun di angka Rp32 ribu per kilonya. Tapi ia memprediksi harga akan kembali naik mendekati Idulfitri nanti. "Biasanya ayam naik banyak mendekati lebaran, sampai seminggu. Tapi setelah itu turun lagi," kata Imrotul.

Turunnya harga bahan pokok di Pasar Wonokromo juga disampaikan Nasipah, misalnya seperti bawang putih sinco turun Rp30 ribu dari Rp31 ribu.

Lalu bawang putih katang turun Rp32 ribu dari Rp36 ribu, bawang merah Probolinggo turun Rp35 ribu dari Rp42 ribu, dan bawang merah kecul turun Rp30 ribu dari Rp35 ribu. "Cabai merah juga turun Rp26 ribu dari Rp55 ribu sebelumnya, kalau cabe merah besar turun Rp28 ribu dari Rp40 ribu. Yang naik tomat sekarang Rp16 ribu sebelumya hanya Rp8 ribu," ucap Nasipah.