Harga BBM di SPBU Shell dan BP Juga Naik Hari Ini, Berikut Daftarnya

Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Shell dan BP juga terjadi penyesuaian mulai hari ini, Rabu, 1 Maret 2023. Kenaikan itu menyusul Pertamina yang juga menaikkan harga pada BBM nonsubsidi di SPBU mereka.

SPBU Shell menaikkan harga Shell Super menjadi Rp13.990 per liter dari sebelumnya Rp13.950 per liter. Lalu, Shell V-Power juga naik menjadi Rp14.890 per liter dari Rp14.620 per liter.

Shell V-Power Nitro+ naik menjadi Rp15.240 per liter dari Rp14.980 per liter. Sementara harga Shell V-Power Diesel mengalami penurunan dari harga Rp16.980 per liter menjadi Rp16.000 per liter.

SPBU BP juga menaikkan harga BBM-nya. Untuk BP 90 dari Rp13.860 per liter menjadi Rp 14.110 per liter. Kemudian, BP 92 dari Rp13.950 per liter menjadi Rp14.200 per liter.

Sedangkan BP Ultimate naik menjadi Rp14.890 per liter dari sebelumnya Rp14.620 per liter. Adapun BP Diesel turun harga dari sebelumnya Rp16.260 per liter menjadi Rp15.070 per liter.

Berikut harga terbaru BBM Shell dan BP per 1 Maret 2023:

ShellShell Super: Rp13.990Shell V-Power: Rp14.890Shell V-Power Diesel: Rp16.000Shell V-Power Nitro+: Rp15.240

BPBP 90: Rp14.110BP 92: Rp14.200BP Ultimate: Rp14.890BP Diesel: Rp15.070.