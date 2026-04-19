Harga BBM Nonsubsidi Melejit, Pertamax dan Pertamax Green Segera Menyusul?

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai Sabtu (18/4/2026). Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green saat ini masih dalam tahap evaluasi.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan bahwa perusahaan belum menetapkan penyesuaian untuk dua jenis BBM tersebut. "Masih dalam evaluasi," ujar Roberth di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Penyesuaian harga terbaru merujuk pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Berdasarkan aturan tersebut, harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400 per liter. Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Hingga saat ini, Pertamina masih mempertahankan harga Pertamax (RON 92) di level Rp12.300 per liter dan Pertamax Green Rp12.900 per liter. Harga BBM subsidi seperti Pertalite (Rp10.000) dan Biosolar (Rp6.800) juga tidak mengalami perubahan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. Ia menegaskan peran pemerintah hanya terbatas pada pengaturan harga BBM bersubsidi.

"Pengaturan harga oleh pemerintah hanya diberlakukan pada BBM bersubsidi, sementara BBM untuk kebutuhan industri dan kalangan mampu menyesuaikan harga pasar," kata Bahlil.

Roberth menambahkan bahwa seluruh penyesuaian harga ini telah dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan terkait guna memastikan keselarasan dengan regulasi energi nasional.

