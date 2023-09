Harga BBM Shell Juga Turun Mulai Hari Ini, Cek Harganya

Shell Indonesia akhirnya ikut menurunkan harga produk Bahan Bakar Minyak atau BBM yang berlaku pada Rabu, 4 Januari 2023. Langkah ini Shell ambil setelah beberapa SPBU seperti PT Vivo Energy Indonesia, BP AKR, dan yang terbaru PT Pertamina (Persero) menurunkan harga produk BBM mereka.

Mengutip website resmi Shell Indonesia menyebutkan perusahaan saat ini menjual harga BBM jenis Super Rp13.030 per liter atau turun dari harga sebelumnya Rp14.180 per liter. Selain itu, untuk jenis Shell V-Power harganya menjadi Rp13.810 per liter dari yang sebelumnya Rp15.100 per liter.

Selanjutnya, BBM Shell V-Power Nitro juga turun dari Rp 15.530 menjadi Rp 14.180 per liter. Kemudian Shell V-Power Diesel dari yang sebelumnya Rp 19.180 per liter menjadi Rp 16.890 per liter.

Berikut harga di SPBU, mulai dari Pertamina, Shell, Vivo Energy Indonesia dan BP Indonesia per 4 Januari 2023:

Solar: Rp 6.800

Pertalite: Rp 10.000

Pertamax: Rp 12.800

Pertamax Turbo: Rp 14.050

Baca Juga: DPR Minta Pertamina dan BPH Migas Selidiki Sumur Tercemar BBM di Bogor

Dexlite: Rp 16.150

Pertamina Dex: Rp 16.750

BBM Shell Indonesia

Super: Rp 13.030

V-Power: 13.180

V-Power Diesel: 16.890

V-Power Nitro + 14.180

BBM BP-AKR

BP 90 Rp 12.940 (Jabodetabek)

BP 92 Rp 13.030 (Jabodetabek)

BP 95 Rp 13.810 (Jawa Timur)

BP Diesel Rp 16.310 (Jabodetabek-Jawa Timur)

BBM VIVO

Revvo 95 Rp 13.600

Revvo 92 Rp 12.800

Revvo 90: Rp 11.800